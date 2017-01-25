Волгоградская область получит 1,2 млрд рублей на развитие безопасных дорог

Документом устанавливаются правила предоставления и распределения межбюджетных трансфертов на эти цели. Планируется, что принятые решения будут способствовать развитию сети безопасных автомобильных дорог в регионах.

Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина. Согласно постановлению, Волгоградская область получит 1,2 млрд рублей.

Требование обеспечить безопасность волгоградских дорог выдвинул губернатор Андрей Бочаров. Он особо подчеркнул, что план работы касается всех видов трасс: местного, областного и федерального значения. Поддержка федерального центра в этом направлении значительно ускорит выполнение поставленной задачи.