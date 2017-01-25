Ускоренное изготовление паспорта подорожало — до 23 рублей

Соответствующие нормы предусмотрены указом президента от 20 января № 21, которым внесены изменения в указ № 200 «Об административных процедурах, осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан». Документ был опубликован в среду на Национальном правовом интернет-портале.

Так, предусмотрено, что ускоренное оформление паспорта (срок изготовления — 2 недели) будет стоить не 0,5 базовой величины (11,5 рубля), а одну базовую (23 рубля), независимо от того, в каком случае выдается паспорт — впервые, при утере, обмене и т. п.

Изменениями также предусмотрена плата за ускоренное изготовление документа (в течение 7 дней со дня подачи заявления) — 2 базовые величины (46 рублей).

Указ вступает в силу через три месяца после официального опубликования.