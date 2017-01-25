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09:46 (мск), источник: Uralpress.ru

Антимонопольщики оштрафовали автостраховщиков

Антимонопольная служба вынесла постановления о наложении штрафов на страховую компанию «ВСК» в размере 100 тысяч рублей. Еще 12 тысяч рублей придется заплатить руководителю фирмы.

В 2016 году Челябинское УФАС России приняло решение о признании САО «ВСК» нарушившим антимонопольное законодательство при участии в аукционах госзаказчиков по обязательному автострахованию. Компания снизила установленную цену контрактов в трех аукционах в результате применения не соответствующих аукционной документации коэффициентов при расчете стоимости ОСАГО.

Цена контрактов была снижена с 83 до 69 тыс. рублей, с 69 до 35 тыс. рублей, с 374 до 367 тыс. рублей. САО «ВСК» при расчете своего ценового предложения использовало отличные от установленных в аукционной документации коэффициенты страховых тарифов. В частности, такие нарушения были выявлены службой при изучении размера коэффициентов, определяемых по наличию или отсутствию страховых выплат (КМБ).

Другие страховые компании, также участвующие в аукционах и корректно рассчитавшие страховые премии, оказались вне конкуренции.

САО «ВСК», рассчитав цену контракта без учета положений документации, предложило наименьшую по сравнению с предложениями других участников цену контракта и, как следствие, получило необоснованные преимущества при участии в госзакупках.

Арбитражный суд Челябинской области и Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд признали правомерность решения антимонопольной службы.

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