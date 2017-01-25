Москва выделила более 3,8 млрд рублей на ремонт уральских дорог

«Ключевая цель — обеспечить хорошее состояние дорог, сократить число аварийно-опасных участков в 34 городах с населением свыше 500 тыс. человек в каждом… В бюджете 2017 года на эти цели запланировано 30 млрд рублей. Конкретный размер поддержки будет зависеть в том числе и от величины самого города. Конечно, учтем и потребности, связанные с подготовкой к чемпионату мира по футболу», — заявил на заседании правительства Дмитрий Медведев.

Средства на развитие дорог были выделены в рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы». На «безопасные и качественные дороги» получат средства и уральские регионы. На развитие дорожной сети в Свердловской области выделен 1,2 млрд рублей, Пермского края и Челябинской области по 1 млрд рублей, Тюменской области — 637,5 млн рублей, что является наименьшей суммой в списке.

Как отмечается на сайте кибмина, «принятые решения будут способствовать развитию сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения».

Напоминаем, правительство выделило регионам субсидии на строительство сельских дорог к населенным пунктам и производственным объектам. В рамках господдержки регионы Уральского федерального округа в 2017 голу получат более 538,7 млн рублей.