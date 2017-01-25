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09:49 (мск), источник: УралПолит.ру

Москва выделила более 3,8 млрд рублей на ремонт уральских дорог

МОСКВА, 25 января, ИА УралПолит.Ru. Правительство РФ выделило средства на развитие дорожной инфраструктуры. Межбюджетные трансферы размере 30 млрд рублей получат 34 российских региона. Соответствующее постановление от 21 января появилось на сайте кабинета министров.

Источник: УралПолит.ру

«Ключевая цель — обеспечить хорошее состояние дорог, сократить число аварийно-опасных участков в 34 городах с населением свыше 500 тыс. человек в каждом… В бюджете 2017 года на эти цели запланировано 30 млрд рублей. Конкретный размер поддержки будет зависеть в том числе и от величины самого города. Конечно, учтем и потребности, связанные с подготовкой к чемпионату мира по футболу», — заявил на заседании правительства Дмитрий Медведев.

Средства на развитие дорог были выделены в рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы». На «безопасные и качественные дороги» получат средства и уральские регионы. На развитие дорожной сети в Свердловской области выделен 1,2 млрд рублей, Пермского края и Челябинской области по 1 млрд рублей, Тюменской области — 637,5 млн рублей, что является наименьшей суммой в списке.

Как отмечается на сайте кибмина, «принятые решения будут способствовать развитию сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения».

Напоминаем, правительство выделило регионам субсидии на строительство сельских дорог к населенным пунктам и производственным объектам. В рамках господдержки регионы Уральского федерального округа в 2017 голу получат более 538,7 млн рублей.

Напоминаем, вопрос состояния дорог в Свердловской области стоит особо остро. После пресс-конференции Владимира Путина властям региона было поручено привести дороги на поселок Серебрянка в надлежащее состояние до 1 июня. Губернатор области Евгений Куйвашев пообещал, что на ремонт дороги до поселка будет выделено 100 миллионов рублей, в то время как на полную реконструкцию дороги потребуется 1,5 миллиарда рублей.

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