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09:37 (мск), источник: NewsKo

Прикамье может получить на благоустройство до 420 млн рублей

Глава Минстроя России Михаил Мень провёл селекторное совещание, в котором приняли участие первый заместитель председателя правительства региона Владимир Рыбакин, а также представители Министерства строительства и ЖКХ Пермского края.

В рамках мероприятия был рассмотрен вопрос реализации в регионах приоритетных проектов «Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг» и «Формирование комфортной городской среды».

Министр напомнил, что на реализацию проекта по благоустройству в 2017 году выделяется серьёзная сумма — более 20 млрд руб.

«Наша общая задача сделать так, чтобы этот приоритетный проект заработал и дал свой эффект, чтобы люди увидели результат. Этот проект в корне отличается от всех предыдущих, так как одним из ключевых факторов будущего успеха является вовлечение граждан в принятие решений по знаковым объектам благоустройства. Мы действуем по принципу «ничего для вас без вас», — подчеркнул Михаил Мень.

Как отметил Владимир Рыбакин, Пермский край активно готовится к участию в проектах. Планируется, что на реализацию программ по благоустройству дворов и общественных мест региону на условиях софинансирования из федерального бюджета будет выделено до 420 млн руб.

Порядок предоставления федеральных средств на реализацию проектов по благоустройству городской среды размещён на сайте Минстроя России, форма заявки и проект соглашения в скором времени также будут опубликованы. Для эффективной реализации проекта в каждом регионе определят ответственного представителя, который будет координировать и курировать работу по приоритетному проекту в регионе.

В рамках мероприятия замглавы Минстроя России Андрей Чибис ответил на вопросы региональных властей, а также разъяснил методологию работы по реализации проектов.

«В рамках проекта будут запущены новые инструменты участия в формирование городской среды. Минстрой России намерен выстроить системное взаимодействие с активистами, общественными объединениями и собственниками», — прокомментировал замглавы Минстроя России Андрей Чибис.

Источник — администрация губернатора Пермского края.

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