Одна из крупнейших торговых сетей Новосибирска признана банкротом
По данным арбитража, долг компании «Новые торговые системы» составляет 1,5 млрд рублей.
По данным арбитража, долг компании «Новые торговые системы» составляет 1,5 млрд рублей.
НОВОСИБИРСК, 25 января. /ТАСС/. Арбитражный суд Новосибирской области признал банкротом одну из старейших и крупнейших торговых сетей Новосибирска — компанию «Новые торговые системы» (НТС). Ее просроченная кредиторская задолженность составляет 1,5 млрд рублей, говорится в материалах суда.
«Признать АО “Новые торговые сети” несостоятельным (банкротом), открыть конкурсное производство сроком на шесть месяцев», — сказано в решении суда. Отчет конкурсного управляющего назначен на 20 июля.
Как ранее сообщалось, иск о несостоятельности компании подало коллекторское агентство «Брокер Консалт». Согласно материалам суда, задолженность НТС перед агентством составляет 229 млн рублей. В числе должников — банк АК БАРС (523,6 млн рублей) и Федеральная налоговая инспекция (160 млн рублей).
Холдинг НТС создан братьями Евгением и Виталием Насоленко в Новосибирске. С 2001 года он начал развивать сеть магазинов «Столичный», а три года спустя — сеть супермаркетов «Пятерочка» по франшизе в Сибири. За счет покупки конкурирующих сетей НТС во второй половине 2000-х годов стал крупнейшим ритейлером в Новосибирске и одним из крупнейших в Сибири, однако после кризиса 2008 года многие направления бизнеса были закрыты.
В настоящее время НТС располагает более чем 100 магазинами в Новосибирской области и Алтайском крае, в том числе по франшизе в Новосибирске открыты два гипермаркета «Бахетле».
Ранее Федеральная налоговая служба требовала признать банкротом одного из совладельцев холдинга Виталия Насоленко в связи с наличием у него более 95,7 млн рублей задолженности. Однако в ходе судебных разбирательств у должника не обнаружилось имущества, способного покрыть долги, и суд принял решение прекратить производство по делу о банкротстве Насоленко.