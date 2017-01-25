Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Держать крупных собак в квартирах предложили запретить
Чтобы долго прожить, нужно не есть на ночь
Порошенко ответил на предложение Трампа, касающееся России
Алла Пугачева сменила стиль трехлетнего сына (видео)
Это официально: Екатерина Варнава выходит замуж
Продолжение «Секретных материалов» от ЦРУ Спецслужбы США выложили в Интернет тысячи ранее засекреченных файлов
Видео мамы, уползающей из детской, набрало миллионы просмотров
Вокруг приемной дочки Анджелины Джоли назревает скандал
Держать крупных собак в квартирах предложили запретить
19 многоэтажек снесли за 10 секунд (видео)
"Украине уже не встать": эксперт про экономику страны
Армии Украины осталось 5 км до Дебальцево - СМИ
Светящиеся в темноте волосы: в Сети обсуждают новый тренд
Дима Билан проводит отпуск с родителями
СМИ: бывшая жена Джигарханяна впервые рассказала правду о разводе
Сын Светличной о том, почему не общается с матерью
Тест трех супервнедорожников: 35 миллионов рублей в одном видео
Суд в США: автопилот не виноват в аварии
Фоторепортажи
22Вечное сияние Джима Керри
22«Облик перемен»
9Крещенские купания
6В Италии спасли трех щенков из накрытого лавиной отеля
10:17 (мск), источник: ТАСС

Одна из крупнейших торговых сетей Новосибирска признана банкротом

По данным арбитража, долг компании «Новые торговые системы» составляет 1,5 млрд рублей.

НОВОСИБИРСК, 25 января. /ТАСС/. Арбитражный суд Новосибирской области признал банкротом одну из старейших и крупнейших торговых сетей Новосибирска — компанию «Новые торговые системы» (НТС). Ее просроченная кредиторская задолженность составляет 1,5 млрд рублей, говорится в материалах суда.

«Признать АО “Новые торговые сети” несостоятельным (банкротом), открыть конкурсное производство сроком на шесть месяцев», — сказано в решении суда. Отчет конкурсного управляющего назначен на 20 июля.

Как ранее сообщалось, иск о несостоятельности компании подало коллекторское агентство «Брокер Консалт». Согласно материалам суда, задолженность НТС перед агентством составляет 229 млн рублей. В числе должников — банк АК БАРС (523,6 млн рублей) и Федеральная налоговая инспекция (160 млн рублей).

Холдинг НТС создан братьями Евгением и Виталием Насоленко в Новосибирске. С 2001 года он начал развивать сеть магазинов «Столичный», а три года спустя — сеть супермаркетов «Пятерочка» по франшизе в Сибири. За счет покупки конкурирующих сетей НТС во второй половине 2000-х годов стал крупнейшим ритейлером в Новосибирске и одним из крупнейших в Сибири, однако после кризиса 2008 года многие направления бизнеса были закрыты.

В настоящее время НТС располагает более чем 100 магазинами в Новосибирской области и Алтайском крае, в том числе по франшизе в Новосибирске открыты два гипермаркета «Бахетле».

Ранее Федеральная налоговая служба требовала признать банкротом одного из совладельцев холдинга Виталия Насоленко в связи с наличием у него более 95,7 млн рублей задолженности. Однако в ходе судебных разбирательств у должника не обнаружилось имущества, способного покрыть долги, и суд принял решение прекратить производство по делу о банкротстве Насоленко.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В США подан иск к Сбербанку и Грефу о причастности к рейдерскому захвату
Роскосмос отзывает все двигатели ракет-носителей «Протон-М»
Белый дом объяснил, почему Трамп уверен, что поладит с Россией
В Литву прибыли первые военные международного батальона НАТО
Российская армия получила сотовое оружие
СМИ узнали о прослушивании посла РФ в США сотрудниками ФБР
В Панаме приостановлено расследование «панамских документов»
Запрет на продажу спиртосодержащей продукции продлили на 60 дней
Спорт
Трансферные интриги последней дозаявочной недели в Европе Через неделю в Европе закроется трансферное окно, и за это время может произойти масса всего интересного
Авто
«Четырехглазая» Skoda Octavia: названы цены в России Российские дилеры будут просить минимум 940 тысяч рублей за лифтбек и 1 миллион 207 тысяч за универсал
Hi-Tech
В космосе создали первый искусственный атом Специалисты успешно запустили в космос эксперимент MAIUS 1. В условиях невесомости был получен конденсат Бозе-Эйнштейна
Кино
Эталонная Наташа Ростова: 75 лет Людмиле Савельевой Народная артистка РСФСР, сыгравшая эталонную для кинематографа всех времен Наташу Ростову, отмечает юбилей. «Кино Mail.Ru» присоединяется к поздравлениям
Недвижимость
7 хитрых приемов для создания стильного интерьера
Дольщикам дадут пятилетнюю гарантию на жилье
В Китае 19 многоэтажных зданий снесли за 10 секунд
Ставку ипотеки для семей с детьми снизят до 8%
Леди
Как выглядели первые леди США до Мелании Трамп (фото) Кто жил в Белом доме до модели из Словении?
Дети
В Казани учительницу наказали из-за SMS маме ученицы Женщина обвинила педагога в разглашении персональных данных.
Все о ремонте
Как быстро и просто преобразить интерьер
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
Как выбрать краску для стен: 7 правильных шагов
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь