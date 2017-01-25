58 млн рублей выделят Иркутской области на покупку жилья для молодых семей

Иркутская область получит из федерального бюджета 58,2 млн рублей на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение или строительство жилья. Соответствующее распоряжение от 21 января подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Средства в объеме 4,23 млрд рублей распределены между 75-ю субъектами. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на сайт правительства РФ.

Субсидии предоставляются в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП «Жилище» на 2015−2020 годы. Подпрограммой предусмотрено предоставление молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий, социальных выплат на приобретение (строительство) жилья в размере не менее 30% расчетной стоимости жилья для молодых семей, не имеющих детей, и не менее 35% — для молодых семей, имеющих одного ребенка или более.

Субсидии предоставляются бюджетам субъектов Федерации, соответствующих условиям и требованиям подпрограммы и представивших заявки на участие в подпрограмме в 2017 году.