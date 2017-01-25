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10:12 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

58 млн рублей выделят Иркутской области на покупку жилья для молодых семей

Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении субсидий.

Источник: IrkutskMedia.ru

Иркутская область получит из федерального бюджета 58,2 млн рублей на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение или строительство жилья. Соответствующее распоряжение от 21 января подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Средства в объеме 4,23 млрд рублей распределены между 75-ю субъектами. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на сайт правительства РФ.

Субсидии предоставляются в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП «Жилище» на 2015−2020 годы. Подпрограммой предусмотрено предоставление молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий, социальных выплат на приобретение (строительство) жилья в размере не менее 30% расчетной стоимости жилья для молодых семей, не имеющих детей, и не менее 35% — для молодых семей, имеющих одного ребенка или более.

Субсидии предоставляются бюджетам субъектов Федерации, соответствующих условиям и требованиям подпрограммы и представивших заявки на участие в подпрограмме в 2017 году.

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