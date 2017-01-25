Сибирские регионы получат 6 миллиардов на ремонт дорог

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о распределении федеральных средств в рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы». Документ опубликован на сайте правительства.

«Подписанным постановлением распределены межбюджетные трансферты в объёме 30 млрд рублей, предоставляемые в 2017 году из федерального бюджета бюджетам 34 субъектов Федерации на финансирование дорожной деятельности в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги», — говорится в документе.

Согласно документу Сибирский федеральный округ получит 6,14 миллиардов рублей. Субсидии достанутся Алтайскому и Красноярскому краю, Иркутской, Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской областям.

Проект призван способствовать развитию сети автомобильных дорог и снизить аварийность.

Напомним, что в соответствии с программными целями, к 2018 году не менее половины дорог города должны быть отремонтированы. К 2025 году нужно будет отремонтировать 85% таких дорог. Также требуется уделить особое внимание местам концентрации ДТП.

По программе будет проведен капитальный ремонт 68 дорог Новосибирска, реконструкция 7 дорог и строительство семи дорожных объектов (пешеходные и автомобильные мосты через реку Иню, продолжение Бугринского моста, транспортная развязка на пересечении ул. Большевистской и ул. Восход на въезде на Октябрьский мост, автомобильная дорога по ул. Зыряновской в Октябрьском и Центральном районах). Также будет ликвидировано 43 места концентрации ДТП.