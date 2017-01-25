В Уфе проходит православная выставка-ярмарка «Крещенская»
УФА, 25 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. В Уфе открылась православная
УФА, 25 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. В Уфе открылась православная
В течение десяти дней на выставке будет находиться основная святыня — образ иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша», которая почитается как чудотворная. Она славится скорым исцелением страждущих от недугов наркомании, алкоголизма и курения, разрешением жилищных проблем. Замечено, что икона не только исцеляет, но и помогает изменить образ жизни заблудшего человека, приводит его к осознанию своих грехов, к покаянию и благочестивой жизни.
В рамках выставки предусмотрена
Чтобы не только родителям, но и детям было интереснее находиться на
Зимняя выставка стала уже для жителей столицы, любимым и важным событием духовной жизни и настоящим праздником традиционных культур. Богатая палитра творческих мероприятий позволяет погрузиться в атмосферу православной культуры от старины до наших дней. Выставка в спортивном комплексе «Уфа-Арена» продолжится до 2 февраля.