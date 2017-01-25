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09:52 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе проходит православная выставка-ярмарка «Крещенская»

УФА, 25 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. В Уфе открылась православная выставка-ярмарка «Крещенская», сообщает уфимская епархия. Проект объединит около 150 участников из России, Белоруссии, Украины, Грузии, Молдавии, Иерусалима, Греции, Китая, Италии. В выставке примут участие монастыри и храмы России, ближнего и дальнего зарубежья.

В течение десяти дней на выставке будет находиться основная святыня — образ иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша», которая почитается как чудотворная. Она славится скорым исцелением страждущих от недугов наркомании, алкоголизма и курения, разрешением жилищных проблем. Замечено, что икона не только исцеляет, но и помогает изменить образ жизни заблудшего человека, приводит его к осознанию своих грехов, к покаянию и благочестивой жизни.

В рамках выставки предусмотрена культурно-просветительская программа. Ожидаются выступления творческих коллективов и авторов-исполнителей, трансляции художественных и документальных фильмов, лекции-беседы с интересными людьми, беседы со священником. Перед посетителями выставки продемонстрируют свое искусство исполнители авторских и народных песен, детские и взрослые, хоровые коллективы, фольклорные ансамбли республики.

Чтобы не только родителям, но и детям было интереснее находиться на выставке-ярмарке, на стойках администрации каждый ребенок получит сладкий подарок.

Зимняя выставка стала уже для жителей столицы, любимым и важным событием духовной жизни и настоящим праздником традиционных культур. Богатая палитра творческих мероприятий позволяет погрузиться в атмосферу православной культуры от старины до наших дней. Выставка в спортивном комплексе «Уфа-Арена» продолжится до 2 февраля.

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