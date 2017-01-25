Аграрии Самарской области практически полностью обеспечены семенами
В целом по области объем кондиционных семян превышает 98%.
В целом по области объем кондиционных семян превышает 98%.
В предстоящую посевную-2017 самарским сельхозтоваропроизводителям потребуется свыше 100 тыс. тонн семян зерновых и зернобобовых культур. По состоянию на 15 января 2017 года, хозяйства региона практически полностью обеспечены посевным материалом. В настоящее время ведется его подработка и проверка качества.
Семенами для сева полностью обеспечены сельхозтоваропроизводители Приволжского, Большеглушицкого, Клявлинского и
В целом по области объем кондиционных семян превышает 98%. Наибольшая доля высококачественного посевного материала заготовлена хозяйствами Безенчукского, Волжского, Кинельского и Шигонского районов, сообщает