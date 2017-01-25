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10:51 (мск), источник: НИА Самара

Аграрии Самарской области практически полностью обеспечены семенами

В целом по области объем кондиционных семян превышает 98%.

В предстоящую посевную-2017 самарским сельхозтоваропроизводителям потребуется свыше 100 тыс. тонн семян зерновых и зернобобовых культур. По состоянию на 15 января 2017 года, хозяйства региона практически полностью обеспечены посевным материалом. В настоящее время ведется его подработка и проверка качества.

Семенами для сева полностью обеспечены сельхозтоваропроизводители Приволжского, Большеглушицкого, Клявлинского и Челно-Вершинского района.

В целом по области объем кондиционных семян превышает 98%. Наибольшая доля высококачественного посевного материала заготовлена хозяйствами Безенчукского, Волжского, Кинельского и Шигонского районов, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Самарской области.

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