Аграрии Самарской области практически полностью обеспечены семенами

В предстоящую посевную-2017 самарским сельхозтоваропроизводителям потребуется свыше 100 тыс. тонн семян зерновых и зернобобовых культур. По состоянию на 15 января 2017 года, хозяйства региона практически полностью обеспечены посевным материалом. В настоящее время ведется его подработка и проверка качества.

Семенами для сева полностью обеспечены сельхозтоваропроизводители Приволжского, Большеглушицкого, Клявлинского и Челно-Вершинского района.