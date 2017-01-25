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10:17 (мск), источник: Kazinform

Вторичное жилье подешевело в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Снижение цен наблюдается во всех сегментах рынка недвижимости. Средняя цена предложения по Астане остановилась на уровне 1088 $/кв.м, или 360 тыс. тг/кв.м, передает kn.kz.

Источник: Kazinform

Мониторинг рынка вторичного жилья столицы показал, за неделю с 16 по 22 января 2017 года тенговая цена предложения опустилась на 1,26%, долларовая — на 1,04%.

Квартиру в Астане предлагают купить в среднем за 26 339 000 тенге. Всего за неделю этот показатель опустился на 1,99%.

Средняя цена единицы площади «дорогого» жилья прослеживается на уровне 491 тыс. тг, а «дешевого» — 262 тыс. тг.

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