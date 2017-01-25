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10:15 (мск), источник: Tengrinews

Как долго продолжится укрепление тенге — мнение

С начала недели национальная валюта Казахстана демонстрирует тренд на укрепление. Корреспондент Tengrinews.kz узнал у экспертов, с чем это связано и как долго продлится.

Источник: Tengrinews

Доктор делового администрирования Ерлан Ибрагим исходит из того, что тенге следует за рублем, который, в свою очередь, укрепляется по двум причинам. Во-первых, из-за ослабления доллара к основным валютам: евро, японской йене, английскому фунту стерлингов. Во-вторых, позиции рубля на рынке достаточно прочны, отмечает эксперт.

Вместе с этим, по словам Ибрагима, для казахстанской экономики в данный момент складывается крайне непростая ситуация.

«В целом тенге в связи со сложностями в экономике и в банковском секторе в частности должен ослабляться, но с другой стороны есть рубль, к которому тенге не может сильно ослабляться, и поэтому укрепляется. Из-за этого в экономике начинает накапливаться значительный дисбаланс, который рано или поздно придет к критическому состоянию», — дает не самый оптимистичный прогноз Ибрагим.

Эксперт считает, что курс тенге переоценен, но так как он формируется не на рыночных принципах, строить прогнозы затруднительно.

Экономист Astana Best Consulting Group Арман Байганов тренд укрепления тенге связывает с ослаблением доллара и укреплением рубля. При этом американская валюта дешевеет, как поясняет эксперт, вследствие избрания Трампа.

«Доллар по отношению к другим мировым валютам начал ослабевать после инаугурации нового президента в США. Из-за его решений экономического характера можно ожидать высокой волатильности американской валюты», — пояснил Байганов.

При этом экономист придерживается мнения, что тренд на укрепление тенге ограниченный. «Максимум, полагаю, 325 тенге за доллар», — сделал прогноз экономист Astana Best Consulting Group.

25 января национальная валюта укрепилась до рекордного уровня за последние восемь месяцев.

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