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11:08 (мск), источник: ТАСС

Экспорт продукции животноводства из Новосибирской области в 2016 г. вырос в 4,5 раза

По словам руководителя регионального управления Россельхознадзора, рост достигнут за счет начала масштабных поставок кормов в Монголию.

НОВОСИБИРСК, 25 января. /ТАСС/. Экспорт продукции животноводства из Новосибирской области в 2016 году составил около 8 тыс. тонн, увеличившись по сравнению с 2015 годом в 4,5 раза. Об этом сообщил в среду руководитель регионального управления Россельхознадзора Алексей Севастьянов.

«Если говорить об уже имеющемся экспортном потенциале животноводческой продукции в Новосибирской области, то в целом прослеживается тенденция его увеличения. Для сравнения, в 2014 году с территории области отправлено на экспорт 1,8 тыс. тонн животноводческих грузов, в 2015 году — 1,7 тыс. тонн, а в прошлом году вывезено почти 8 тыс. тонн», — сказал Севастьянов в ходе круглого стола в правительстве Новосибирской области.

По его словам, рост достигнут за счет начала масштабных поставок кормов в Монголию. Если в 2015 году из региона было вывезено 238 тонн кормов, то в 2016 году — уже 5,9 тыс. тонн. Кроме того, как ранее сообщалось, в прошлом году Новосибирская область начала отправлять в Монголию мясо птицы, яйца и мороженое. Импортировать новосибирское мороженое также стал Китай.

Регион также экспортирует в Китай и Монголию молочную продукцию, рыбу — в Литву, Данию и Германию и цыплят в Таджикистан.

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