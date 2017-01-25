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10:27 (мск), источник: Коммерсантъ

На развитие дорожной сети Пермской городской агломерации направят 1 млрд рублей

На развитие дорожной сети Пермской городской агломерации в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» госпрограммы «Развитие транспортной системы России» из федерального бюджета будет выделен 1 млрд руб., сообщает пресс-служба краевого правительства.

Ранее министерством транспорта Пермского края был разработан проект программы «Безопасные и качественные дороги Пермской городской агломерации», который предполагает выделение из федерального бюджета межбюджетных трансфертов в размере 1 млрд руб. ежегодно при условии обеспечения регионом консолидированного бюджета проекта в размере 1 млрд руб.

В рамках проекта до 2018 года запланированы ремонты и капремонты дорог федерального и регионального значения в границах Пермской городской агломерации, первоочередные мероприятия по ликвидации очагов аварийности, оборудование пешеходных переходов. После 2018 года кроме некапиталоемких мероприятий программой предусмотрены строительство и реконструкция дорог, установка дополнительных комплексов фото-видеофиксации, устройство освещения.

Напомним, в состав Пермской городской агломерации входят город Пермь, Пермский, Краснокамский и Добрянский районы Пермского края.

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