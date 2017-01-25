В Нижнем Новгороде построят круизный лайнер

Головным исполнителем контракта станет нижегородский судостроительный завод «Красное Сормово», который входит в ОСК. Об этом сообщает пресс- служба ОСК.

Строительство лайнера планируется закончить в 2019 году, тогда же и будут проводиться его испытания. Финишная отделка и передача заказчику назначена к началу навигации 2020 года.

Предполагается, что новый продукт будет востребован теми туристами, которые ранее не рассматривали российский речной круиз в качестве возможного вида отдыха в связи с отсутствием в России теплоходов подходящего уровня: это, в первую очередь, туристы из Японии, стран Ближнего Востока, Сингапура, Тайваня, стран Латинской Америки. Лайнер планируется эксплуатировать, прежде всего, на маршруте «Москва — Санкт-Петербург», который наиболее востребован иностранными туристами, однако продажа туров будет производиться и на зарубежном, и на внутреннем рынке.

Основные характеристики проекта PV300LMPP-110: длина — 141 м, ширина — 16,8 м, вместимость — 342 пассажира, экипаж и обслуживающий персонал — 144 человека. Теплоход спроектирован с учетом самых современных требований комфортности: предусмотрены каюты с «французскими» балконами, площадь стандартной каюты составит 19 кв. м, каюты люкс — 30 кв. м.

Это будет современная плавучая гостиница, с использованием самых последних технологических разработок, устройством полноценных террас, с обзорным салоном на носу судна. Так же на теплоходе предусмотрены необходимые условия для пребывания людей с ограниченными возможностями.