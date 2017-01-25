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11:53 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Следком не выявил нарушения при закупке ЛИАЗов «Иркутскавтотрансом»

Следственные органы отказали в возбуждении уголовного дела.

Источник: IrkutskMedia.ru

Сотрудники Следственного комитета не обнаружили нарушения при закупке МУПом «Иркутскавтотранс» у администрации Ангарска автобусов ЛИАЗ. Следственные органы приняли решение отказать в возбуждении уголовного дела в отношении работников муниципального предприятия. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по Иркутской области.

Проведенной проверкой установлено, что в августе 2016 года между ООО «ТрансЛизингКом» и МУПом «Иркутскавтотранс» заключен договор финансовой аренды имущества — двух автобусов марки ЛиАЗ. В соответствии с договором, приемка предмета лизинга осуществляется в течение 60-ти дней с даты подписания договора. В целях приобретения лизингодателем предмета лизинга для его последующей передачи лизингополучатель подает заявку и документы в МУП города Ангарска «Ангарский трамвай» для участия в аукционе по продаже транспортных средств, находящихся в муниципальной собственности Ангарского городского округа. В случае признания лизингодателя победителем аукциона, он заключает с продавцом договор купли-продажи. За владение и пользование всеми предметами лизинга лизингополучатель уплачивает лизингодателю платежи в общей сумме более 9 млн рублей, стоимость каждого автобуса составляет около 3,2 млн рублей, плюс проценты по лизингу. Согласно договору, удорожание в год предметов лизинга составляет 12,78%, то есть процент выплачиваемых ежегодно лизинговых платежей не превышает указанную цифру по каждому из предметов лизинга.

«Акт приема-передачи предметов договора лизинга подписаны сторонами 8 сентября 2016 года, то есть после проведения аукциона МУП «Ангарский трамвай», — говорится в сообщении пресс-службы.

Анализ рынка бывших в употреблении автобусов марки ЛИАЗ 2014 года выпуска, которые являются предметом лизинга, показывает, что указанный товар на рынке представлен в единичных экземплярах, средняя рыночная стоимость указанных автобусов составляет около 3,5−4 млн рублей, при этом стоимость нового автобуса составляет порядка 6,5 млн рублей.

Общий размер ежемесячного платежа по двум предметам лизинга согласно указанному договору финансовой аренды составляет 229 195 рублей. Анализ среднелизинговых процентных ставок по договорам лизинга с аналогичными условиями показывает, что данный процент не превышает среднерыночных показателей по России.

По результатам проверки следственными органами принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников МУП «Иркутскавтотранс» в связи с отсутствием в действиях указанных лиц состава преступления.

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