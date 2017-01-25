Показатели Минстроя против реальных цен на жилье в Хабаровске

Хабаровск, 25 января, AmurMedia.

Минстрой утвердил рыночную стоимость квадратного метра как в целом по стране, так и регионах. Для Хабаровского края этот показатель составил 46 тысяч рублей, по Российской Федерации в целом — 37 тысяч рублей. Как изменялась стоимость квадратного метра жилья, что отображает данный показатель, а также реальные цены на рынке жилплощади — в материале ИА AmurMedia.

Ежегодным приказом министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ устанавливает норматив на рыночную стоимость квадратного метра жилья, а также утверждает показатель стоимости за 1 кв. метра жилья в регионах. Данный показатель не отображает ситуацию на рынке недвижимости, а даёт представление о размере государственной поддержки для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Субсидирование осуществляется в рамках действующих государственных программ. Расчет осуществляется, исходя из нормативной стоимости жилого помещения, в соответствии с которой была рассчитана государственная поддержка, а не от фактической стоимости жилья. То есть, если человеку или семье полагается субсидия от государства на приобретение жилплощади, то расчет квадратного метра ведется по средней рыночной стоимости квадратного метра.

Норматив на рыночную стоимость квадратного метра устанавливается каждые полгода, а утверждение показателей — раз в квартал. Динамика последних лет показывает неизменный рост этих величин. Если в 2005 году норматив стоимости 1 кв.м. по РФ составлял 11,5 тысяч рублей, то в 2010 году — уже 28 тысяч рублей. Как говорилось ранее, в нынешнем полугодии он утверждён на уровне 37208 рублей. Помимо нормативов для страны в целом, Минтрансом также утверждаются показатели для каждого региона. Для Хабаровского края в течение пяти лет средняя рыночная стоимость одного квадратного метра жилплощади выросла с 37600 рублей в 2012 году до 46 тысяч рублей в нынешнем.

Реальная же стоимость жилья существенно отличается от показателей Минстроя. По данным анализа рынка недвижимости Хабаровска, размещённым на сайте rlt24.com, цена квадратного метра жилой площади в Хабаровске в среднем составляет 66,3 тысячи рублей. Средняя стоимость однокомнатной квартиры в Хабаровске составляет 2,42 млн рублей при средней площади 33,5 кв.метров. Двух— и трёхкомнатные апартаменты обойдутся в среднем в 3,38 и 4,59 млн рублей соответственно. Для сравнения, в Комсомольске-на-Амуре цена квадратного метра жилья составляет около 40 тысяч рублей, а стоимость двухкомнатной квартиры в городе Юности составляет 1,9 млн рублей.

Что касается элитного жилья, то стоимость квадратного метра, стартуя в районе 70 тысяч рублей, с лёгкостью преодолевает барьер в 100 тысяч, в ряде случаев доходя до 150 и даже 180 тысяч за квадрат, а стоимость квартир составляет несколько десятков миллионов рублей.

Наибольшим спросом среди горожан в минувшем году пользовались квартиры небольшой планировки. В вопросах приобретения жилья хабаровчане пользуются преимущественно собственными финансовыми возможностями. Об этом корр. сообщила начальник отдела продаж Фонда жилищного строительства Хабаровска Елена Соловьева: