Показатели Минстроя против реальных цен на жилье в Хабаровске
Хабаровчане продолжают отдавать предпочтение недорогим квартирам.
Хабаровчане продолжают отдавать предпочтение недорогим квартирам.
Хабаровск, 25 января, AmurMedia.
Минстрой утвердил рыночную стоимость квадратного метра как в целом по стране, так и регионах. Для Хабаровского края этот показатель составил 46 тысяч рублей, по Российской Федерации в целом — 37 тысяч рублей. Как изменялась стоимость квадратного метра жилья, что отображает данный показатель, а также реальные цены на рынке жилплощади — в материале ИА AmurMedia.
Ежегодным приказом министерство строительства и
Норматив на рыночную стоимость квадратного метра устанавливается каждые полгода, а утверждение показателей — раз в квартал. Динамика последних лет показывает неизменный рост этих величин. Если в 2005 году норматив стоимости 1 кв.м. по РФ составлял 11,5 тысяч рублей, то в 2010 году — уже 28 тысяч рублей. Как говорилось ранее, в нынешнем полугодии он утверждён на уровне 37208 рублей. Помимо нормативов для страны в целом, Минтрансом также утверждаются показатели для каждого региона. Для Хабаровского края в течение пяти лет средняя рыночная стоимость одного квадратного метра жилплощади выросла с 37600 рублей в 2012 году до 46 тысяч рублей в нынешнем.
Реальная же стоимость жилья существенно отличается от показателей Минстроя. По данным анализа рынка недвижимости Хабаровска, размещённым на сайте rlt24.com, цена квадратного метра жилой площади в Хабаровске в среднем составляет 66,3 тысячи рублей. Средняя стоимость однокомнатной квартиры в Хабаровске составляет 2,42 млн рублей при средней площади 33,5 кв.метров. Двух— и трёхкомнатные апартаменты обойдутся в среднем в 3,38 и 4,59 млн рублей соответственно. Для сравнения, в
Что касается элитного жилья, то стоимость квадратного метра, стартуя в районе 70 тысяч рублей, с лёгкостью преодолевает барьер в 100 тысяч, в ряде случаев доходя до 150 и даже 180 тысяч за квадрат, а стоимость квартир составляет несколько десятков миллионов рублей.
Наибольшим спросом среди горожан в минувшем году пользовались квартиры небольшой планировки. В вопросах приобретения жилья хабаровчане пользуются преимущественно собственными финансовыми возможностями. Об этом корр. сообщила начальник отдела продаж Фонда жилищного строительства Хабаровска Елена Соловьева:
— На первом месте по популярности однокомнатные квартиры, потом двух— и трёхкомнатные.