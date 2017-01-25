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11:46 (мск), источник: Вести Сочи

5 февраля Сочи примет первый чартерный рейс из Берлина

Власти Сочи продолжают работу по привлечению на курорт иностранных туристов.

Источник: Вести Сочи

Одним из главных условий увеличения турпотока из-за рубежа является прямое авиасообщение. 5 февраля Международный аэропорт Сочи примет первый чартерный рейс из столицы Германии.

В ближайшее время власти Сочи планируют провести презентации в самых крупных немецких городах: Ганновере, Дюссельдорфе, Штутгарте, Франкфурте, Мюнхене и Берлине. После этого, считает глава города Анатолий Пахомов, авиасообщение между Германией и Сочи станет регулярным.

«Вести Сочи» сообщали, что запустить прямой авиарейс Берлин — Сочи планировали еще в начала января, но затем он был перенесен на февраль.

В 2016 году турпоток из-за рубежа в Сочи значительно вырос. С марта 2016 года Международный аэропорт Сочи возобновил обслуживание чартерных рейсов из Тегерана. А в рамках летнего расписания 2016 года появились полеты на регулярной основе из иранской столицы в Сочи. В июне открылось прямое регулярное авиасообщение с Актау (Казахстан) и чартерные рейсы из Алматы и Астаны в Сочи.

Продолжается сотрудничество с представителями китайского города Чэнду, заявили в городской администрации. Уже подписано соглашение между Тибетскими авиалиниями и администрацией Ченду по открытию рейса Санья-Ченду — Сочи с весны 2017 года.

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