5 февраля Сочи примет первый чартерный рейс из Берлина
Власти Сочи продолжают работу по привлечению на курорт иностранных туристов.
Власти Сочи продолжают работу по привлечению на курорт иностранных туристов.
Одним из главных условий увеличения турпотока
В ближайшее время власти Сочи планируют провести презентации в самых крупных немецких городах: Ганновере, Дюссельдорфе, Штутгарте, Франкфурте, Мюнхене и Берлине. После этого, считает глава города Анатолий Пахомов, авиасообщение между Германией и Сочи станет регулярным.
«Вести Сочи» сообщали, что запустить прямой авиарейс Берлин — Сочи планировали еще в начала января, но затем он был перенесен на февраль.
В 2016 году турпоток
Продолжается сотрудничество с представителями китайского города Чэнду, заявили в городской администрации. Уже подписано соглашение между Тибетскими авиалиниями и администрацией Ченду по открытию рейса