5 февраля Сочи примет первый чартерный рейс из Берлина

Одним из главных условий увеличения турпотока из-за рубежа является прямое авиасообщение. 5 февраля Международный аэропорт Сочи примет первый чартерный рейс из столицы Германии.

В ближайшее время власти Сочи планируют провести презентации в самых крупных немецких городах: Ганновере, Дюссельдорфе, Штутгарте, Франкфурте, Мюнхене и Берлине. После этого, считает глава города Анатолий Пахомов, авиасообщение между Германией и Сочи станет регулярным.

«Вести Сочи» сообщали, что запустить прямой авиарейс Берлин — Сочи планировали еще в начала января, но затем он был перенесен на февраль.

В 2016 году турпоток из-за рубежа в Сочи значительно вырос. С марта 2016 года Международный аэропорт Сочи возобновил обслуживание чартерных рейсов из Тегерана. А в рамках летнего расписания 2016 года появились полеты на регулярной основе из иранской столицы в Сочи. В июне открылось прямое регулярное авиасообщение с Актау (Казахстан) и чартерные рейсы из Алматы и Астаны в Сочи.