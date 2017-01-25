14% хабаровских компаний планируют сокращения в 2017 году
Набирать сотрудников будут 40% руководителей и почти половина (46%) собираются оставить количество работников в компании без изменений.
Набирать сотрудников будут 40% руководителей и почти половина (46%) собираются оставить количество работников в компании без изменений.
В 2017 году 14% хабаровских компаний собираются уменьшать штат. Набирать сотрудников будут 40% руководителей и почти половина (46%) собираются оставить количество работников в компании без изменений. Но в зависимости от крупности компаний, цифры отличатся.
Так, в крупных компаниях, с численностью более 300 сотрудников, 30% планируют в 2017 году набрать новый персонал. 41% не планируют менять размер штата, еще треть (29%) собираются его сократить.
В средних компаниях, с численностью сотрудников от 50 до 300, почти половина (43%) будут набирать новых сотрудников, сокращать планируют лишь 15%. Компании в сегменте малого бизнеса — до 50 сотрудников в штате — почти не планируют сокращений, таких только 8%, зато увеличить штат хотят 48% малых компаний.
Большинство опрошенных компаний (80%), из тех, кто планирует набирать персонал в 2017 году, хотят привлекать специалистов сферы продаж. Значительно меньше, 33%, будут привлекать рабочий персонал, 14% будут искать руководителей и
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