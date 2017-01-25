14% хабаровских компаний планируют сокращения в 2017 году

В 2017 году 14% хабаровских компаний собираются уменьшать штат. Набирать сотрудников будут 40% руководителей и почти половина (46%) собираются оставить количество работников в компании без изменений. Но в зависимости от крупности компаний, цифры отличатся.



Так, в крупных компаниях, с численностью более 300 сотрудников, 30% планируют в 2017 году набрать новый персонал. 41% не планируют менять размер штата, еще треть (29%) собираются его сократить.



В средних компаниях, с численностью сотрудников от 50 до 300, почти половина (43%) будут набирать новых сотрудников, сокращать планируют лишь 15%. Компании в сегменте малого бизнеса — до 50 сотрудников в штате — почти не планируют сокращений, таких только 8%, зато увеличить штат хотят 48% малых компаний.



Большинство опрошенных компаний (80%), из тех, кто планирует набирать персонал в 2017 году, хотят привлекать специалистов сферы продаж. Значительно меньше, 33%, будут привлекать рабочий персонал, 14% будут искать руководителей и ИТ-специалистов, а 12% — HR-ов и маркетологов.



— Работодатели будут с каждым годом все больше конкурировать за молодых квалифицированных специалистов в связи с их дефицитом, обусловленным демографической ямой — комментирует Ольга Павлюченко, руководитель пресс-службы Зарплата.ру Наряду с сайтами по поиску персонала, работодатели планируют искать кандидатов, прибегая к социальным сетям (54%) и рекомендациям знакомых (49%). Работодатели будут нуждаться в квалифицированных IT-специалистах (19%) и менеджерах по продажам (17%), а также в рабочих (14%).



Работодатели отмечают, что в целом на рынке недостаточно опытных и квалифицированных специалистов, качество рынка падает. Исследование проводилось среди зарегистрированных работодателей Зарплата.ру с 15 декабря 2016 по 12 января 2017 методом онлайн-анкетирования.

