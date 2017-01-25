Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Держать крупных собак в квартирах предложили запретить
Пермский хирург спас девочку, которой всего 13 дней
Путин направил срочную телеграмму президенту Венгрии
Учителей московской школы обвинили в сексуальных домогательствах
Датская принцесса получит на 45-летие остров за $10 миллионов
Как в России менялось наказание за домашнее насилиеКак менялась уголовная ответственность за насилие в семье в России с начала первой половины XIX века
Учителей московской школы обвинили в сексуальных домогательствах
Алла Пугачева сменила стиль трехлетнего сына (видео)
Стрельба на МКАД: жена экс-партнера Чубайса получила две пули
Известного актера застрелили во время съемок
"Украине уже не встать": эксперт про экономику страны
Армии Украины осталось 5 км до Дебальцево - СМИ
Датская принцесса получит на 45-летие остров за $10 миллионов
Это официально: Екатерина Варнава выходит замуж
"Я терпела": экс-жена Джигарханяна открыла правду о разводе
Сын Светличной о том, почему не общается с матерью
Тест трех супервнедорожников: 35 миллионов рублей в одном видео
Суд в США: автопилот не виноват в аварии
Фоторепортажи
8«Женский марш» против Трампа
9Крещенские купания
22«Облик перемен»
9NASA показало посадку зонда на Титан
11:10 (мск), источник: RIGMA.INFO

14% хабаровских компаний планируют сокращения в 2017 году

Набирать сотрудников будут 40% руководителей и почти половина (46%) собираются оставить количество работников в компании без изменений.

Источник: РИА "Новости"

В 2017 году 14% хабаровских компаний собираются уменьшать штат. Набирать сотрудников будут 40% руководителей и почти половина (46%) собираются оставить количество работников в компании без изменений. Но в зависимости от крупности компаний, цифры отличатся.

Так, в крупных компаниях, с численностью более 300 сотрудников, 30% планируют в 2017 году набрать новый персонал. 41% не планируют менять размер штата, еще треть (29%) собираются его сократить.

В средних компаниях, с численностью сотрудников от 50 до 300, почти половина (43%) будут набирать новых сотрудников, сокращать планируют лишь 15%. Компании в сегменте малого бизнеса — до 50 сотрудников в штате — почти не планируют сокращений, таких только 8%, зато увеличить штат хотят 48% малых компаний.

Большинство опрошенных компаний (80%), из тех, кто планирует набирать персонал в 2017 году, хотят привлекать специалистов сферы продаж. Значительно меньше, 33%, будут привлекать рабочий персонал, 14% будут искать руководителей и ИТ-специалистов, а 12% — HR-ов и маркетологов.

— Работодатели будут с каждым годом все больше конкурировать за молодых квалифицированных специалистов в связи с их дефицитом, обусловленным демографической ямой — комментирует Ольга Павлюченко, руководитель пресс-службы Зарплата.ру Наряду с сайтами по поиску персонала, работодатели планируют искать кандидатов, прибегая к социальным сетям (54%) и рекомендациям знакомых (49%). Работодатели будут нуждаться в квалифицированных IT-специалистах (19%) и менеджерах по продажам (17%), а также в рабочих (14%).

Работодатели отмечают, что в целом на рынке недостаточно опытных и квалифицированных специалистов, качество рынка падает. Исследование проводилось среди зарегистрированных работодателей Зарплата.ру с 15 декабря 2016 по 12 января 2017 методом онлайн-анкетирования.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Правила установили для туристов у петроглифов Сикачи-Аляна
Роскосмос отзывает все двигатели ракет-носителей «Протон-М»
В Китае назвали домыслами размещение ракет на границе с Россией
В Литву прибыли первые военные международного батальона НАТО
Российская армия получила сотовое оружие
СМИ узнали о прослушивании посла РФ в США сотрудниками ФБР
В Панаме приостановлено расследование «панамских документов»
Запрет на продажу спиртосодержащей продукции продлен на 60 дней
Спорт
МЮ и «Челси» готовы выложить €200 млн за футболиста «Реала» В текущем сезоне Бейл провел за «Реал» 16 матчей во всех турнирах, в которых забил семь мячей и отдал четыре голевые передачи
Авто
Как купить электронный полис ОСАГО: инструкция Можно ли купить ОСАГО, не приходя в страховые компании? Что для этого нужно? И сколько это стоит?
Hi-Tech
В космосе создали первый искусственный атом Специалисты успешно запустили в космос эксперимент MAIUS 1. В условиях невесомости был получен конденсат Бозе-Эйнштейна
Кино
Эталонная Наташа Ростова: 75 лет Людмиле Савельевой Народная артистка РСФСР, сыгравшая эталонную для кинематографа всех времен Наташу Ростову, отмечает юбилей. «Кино Mail.Ru» присоединяется к поздравлениям
Недвижимость
Как сделать тесную квартиру комфортной?
90% участков без подряда в Подмосковье признали неликвидом
Ставку ипотеки для семей с детьми снизят до 8%
В квартирах запретят содержать крупных собак
Леди
Как выглядели первые леди США до Мелании Трамп (фото) Кто жил в Белом доме до модели из Словении?
Дети
В Казани учительницу наказали из-за SMS маме ученицы Женщина обвинила педагога в разглашении персональных данных.
Все о ремонте
Как быстро и просто преобразить интерьер
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
Как выбрать краску для стен: 7 правильных шагов
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь