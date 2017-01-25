Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Держать крупных собак в квартирах предложили запретить
Жены спасаются от семейных ссор на кухне, а мужья — в спальне
Порошенко ответил на предложение Трампа, касающееся России
Видео мамы, уползающей из детской, набрало миллионы просмотров
Дима Билан проводит отпуск с родителями
Как в России менялось наказание за домашнее насилиеКак менялась уголовная ответственность за насилие в семье в России с начала первой половины XIX века
У Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина родилась дочь
Поклонники обсуждают фото подросшей дочки Харламова и Асмус
Стрельба на МКАД: жена экс-партнера Чубайса получила две пули
Известного актера застрелили во время съемок
"Украине уже не встать": эксперт про экономику страны
Армии Украины осталось 5 км до Дебальцево - СМИ
Датская принцесса получит на 45-летие остров за $10 миллионов
Это официально: Екатерина Варнава выходит замуж
"Я терпела": экс-жена Джигарханяна открыла правду о разводе
Сын Светличной о том, почему не общается с матерью
УАЗ выпустит конкурента «Газели»: подробности
Переделки советских машин: угадай, что на фото
Фоторепортажи
8«Женский марш» против Трампа
9Крещенские купания
22«Облик перемен»
9NASA показало посадку зонда на Титан
11:09 (мск), источник: ИА Башинформ

Правительство Башкирии подписало соглашение о сотрудничестве с «Российскими железными дорогами»

УФА, 25 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Правительство Башкортостана подписало соглашение о сотрудничестве с ОАО «Российские железные дороги», рассчитанное до 2019 года. Подписи под документом поставили Премьер-министр Правительства республики Рустэм Марданов и начальник Куйбышевской железной дороги — филиала ОАО «РЖД» Рашид Сайбаталов.

«Роль Куйбышевской железной дороги с точки зрения развития экономики, социальной сферы сложно переоценить. Основной грузопоток продукции промышленных предприятий осуществляется именно по железной дороге. Пассажирские перевозки, особенно пригородных сообщений, также социально важны», — отметил Рустэм Марданов.

По его словам, подписанное сегодня соглашение должно закрепить основные направления в совместной работе и определить ближайшие перспективы развития «РЖД» в республике.

Как сообщил начальник Куйбышевской железной дороги Рашид Сайбаталов, компания «РЖД» заинтересована в «расширении своей продуктовой линейки для того, чтобы грузоотправителям было интересно с нами работать».

В отличие от других регионов, объем грузоперевозок в Башкортостане незначительно, но вырос, равно как и количество перевезенных пассажиров, и «в первую очередь пригородных сообщений».

В числе нововведений, нашедших отражение в документе, — растущий объем грузопотоков, связанный с вводом в действие новых предприятий. Речь в первую очередь идет о деревообрабатывающем предприятии «Кроношпан» в Уфимском районе.

«Необходимо рассматривать дальнейшие перспективы для развития, с учетом увеличения объемов производства “Кроношпана”, а также других резидентов индустриального парка в Уфимском районе», — сказал Премьер-министр Правительства региона.

Не менее актуально для республики строительство второго сплошного пути на участке Дема — Иглино Южного обхода станции «Уфа» на случай увеличения грузоперевозок и спрогнозировать их заранее.

«Для нас также важно завершение реконструкции железнодорожного вокзала в Уфе к 2019 году — к 100-летию образования Республики Башкортостан. Еще одно значимое направление — обновление пригородного железнодорожного состава. Есть вопросы, связанные с обеспечением безопасности на железной дороге. Уверен, что сегодняшнее соглашение создает основу для успешного решения насущных вопросов», — подчеркнул Рустэм Марданов.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Роскосмос отзывает все двигатели ракет-носителей «Протон-М»
В Китае назвали домыслами размещение ракет на границе с Россией
В Литву прибыли первые военные международного батальона НАТО
Российская армия получила сотовое оружие
СМИ узнали о прослушивании посла РФ в США сотрудниками ФБР
В Панаме приостановлено расследование «панамских документов»
Запрет на продажу спиртосодержащей продукции продлен на 60 дней
Спорт
МЮ и «Челси» готовы выложить €200 млн за футболиста «Реала» В текущем сезоне Бейл провел за «Реал» 16 матчей во всех турнирах, в которых забил семь мячей и отдал четыре голевые передачи
Авто
Как купить электронный полис ОСАГО: инструкция Можно ли купить ОСАГО, не приходя в страховые компании? Что для этого нужно? И сколько это стоит?
Hi-Tech
В космосе создали первый искусственный атом Специалисты успешно запустили в космос эксперимент MAIUS 1. В условиях невесомости был получен конденсат Бозе-Эйнштейна
Кино
Эталонная Наташа Ростова: 75 лет Людмиле Савельевой Народная артистка РСФСР, сыгравшая эталонную для кинематографа всех времен Наташу Ростову, отмечает юбилей. «Кино Mail.Ru» присоединяется к поздравлениям
Недвижимость
Как сделать тесную квартиру комфортной?
90% участков без подряда в Подмосковье признали неликвидом
Ставку ипотеки для семей с детьми снизят до 8%
В квартирах запретят содержать крупных собак
Леди
Как выглядели первые леди США до Мелании Трамп (фото) Кто жил в Белом доме до модели из Словении?
Дети
В Казани учительницу наказали из-за SMS маме ученицы Женщина обвинила педагога в разглашении персональных данных.
Все о ремонте
Как быстро и просто преобразить интерьер
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
Как выбрать краску для стен: 7 правильных шагов
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь