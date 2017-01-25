Правительство Башкирии подписало соглашение о сотрудничестве с «Российскими железными дорогами»

«Роль Куйбышевской железной дороги с точки зрения развития экономики, социальной сферы сложно переоценить. Основной грузопоток продукции промышленных предприятий осуществляется именно по железной дороге. Пассажирские перевозки, особенно пригородных сообщений, также социально важны», — отметил Рустэм Марданов.

По его словам, подписанное сегодня соглашение должно закрепить основные направления в совместной работе и определить ближайшие перспективы развития «РЖД» в республике.

Как сообщил начальник Куйбышевской железной дороги Рашид Сайбаталов, компания «РЖД» заинтересована в «расширении своей продуктовой линейки для того, чтобы грузоотправителям было интересно с нами работать».

В отличие от других регионов, объем грузоперевозок в Башкортостане незначительно, но вырос, равно как и количество перевезенных пассажиров, и «в первую очередь пригородных сообщений».

В числе нововведений, нашедших отражение в документе, — растущий объем грузопотоков, связанный с вводом в действие новых предприятий. Речь в первую очередь идет о деревообрабатывающем предприятии «Кроношпан» в Уфимском районе.

«Необходимо рассматривать дальнейшие перспективы для развития, с учетом увеличения объемов производства “Кроношпана”, а также других резидентов индустриального парка в Уфимском районе», — сказал Премьер-министр Правительства региона.

Не менее актуально для республики строительство второго сплошного пути на участке Дема — Иглино Южного обхода станции «Уфа» на случай увеличения грузоперевозок и спрогнозировать их заранее.

«Для нас также важно завершение реконструкции железнодорожного вокзала в Уфе к 2019 году — к 100-летию образования Республики Башкортостан. Еще одно значимое направление — обновление пригородного железнодорожного состава. Есть вопросы, связанные с обеспечением безопасности на железной дороге. Уверен, что сегодняшнее соглашение создает основу для успешного решения насущных вопросов», — подчеркнул Рустэм Марданов.