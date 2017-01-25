С 1 февраля страховые пенсии неработающих пенсионеров увеличатся на 5,4%

Стоимость индивидуального пенсионного коэффициента (пенсионного балла), с учетом которого назначаются страховые пенсии, составит 78,28 рубля (до 1 февраля 2017 года — 74,27 рубля). Вместе со страховой пенсией на 5,4% проиндексируется фиксированная выплата к ней, которая составит 4805,11 рубля.

Таким образом, с февраля Пенсионный фонд России перейдет к выплате повышенных на 5,4% всех видов страховых пенсий: по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца неработающим пенсионерам. Работающие пенсионеры будут получать пенсию с учетом индексации после завершения трудовой деятельности.

В результате в 2017 году среднегодовой размер страховой пенсии по старости достигнет 13620 рублей, увеличившись по сравнению с 2016 годом на 467 рублей. Величина пенсии превысит прожиточный минимум пенсионера примерно на 60%.

Также с 1 апреля пройдет индексация социальных пенсий с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера в РФ за прошедший год. В августе планируется традиционный перерасчет страховых пенсий работающих пенсионеров, сообщает Управление ПФР в Вахитовском районе Казани.