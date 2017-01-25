Федбюджет выделил Воронежской области миллиард рублей на строительство дорог
Регион получит средства по программе развития транспортной системы.
Регион получит средства по программе развития транспортной системы.
Федеральный бюджет выделит Воронежской области 1 млрд рублей на строительство и ремонт дорог. Постановление премьера Дмитрия Медведева опубликовал сайт правительства России в среду, 25 января.
Федеральные власти распределили 30 млрд рублей между 34 регионами. Воронежская область получит трансфер в 2017 году по проекту «Безопасные и качественные дороги» в госпрограмме «Развитие транспортной системы».
— Ключевая цель проекта — обеспечить хорошее состояние дорог, сократить число
Кроме того, воронежская область получит из федерального бюджета более 156,1 млн рублей на строительство и реконструкцию автомобильных дорог к объектам сельских населенных пунктов и к объектам производства и переработки сельскохозпродукции в 2017 году.
Расходы на развитие транспортной инфраструктуры в 2017 году вырастут с 4,8 млрд до 7,1 млрд рублей. Деньги пойдут на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения и на развитие