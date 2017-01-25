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11:21 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Федбюджет выделил Воронежской области миллиард рублей на строительство дорог

Регион получит средства по программе развития транспортной системы.

Федеральный бюджет выделит Воронежской области 1 млрд рублей на строительство и ремонт дорог. Постановление премьера Дмитрия Медведева опубликовал сайт правительства России в среду, 25 января.

Федеральные власти распределили 30 млрд рублей между 34 регионами. Воронежская область получит трансфер в 2017 году по проекту «Безопасные и качественные дороги» в госпрограмме «Развитие транспортной системы».

— Ключевая цель проекта — обеспечить хорошее состояние дорог, сократить число аварийно-опасных участков в 34 городах с населением свыше 500 тыс. человек в каждом, — сообщил Дмитрий Медведев на заседании правительства России 19 января.

Кроме того, воронежская область получит из федерального бюджета более 156,1 млн рублей на строительство и реконструкцию автомобильных дорог к объектам сельских населенных пунктов и к объектам производства и переработки сельскохозпродукции в 2017 году.

Расходы на развитие транспортной инфраструктуры в 2017 году вырастут с 4,8 млрд до 7,1 млрд рублей. Деньги пойдут на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения и на развитие улично-дорожной сети Воронежа. В Воронежской области отремонтируют 510 км автодорог с 2017 по 2018 годы. В план включили 263 км улично-дорожной сети Воронежа и 247 км региональных дорог в шести районах области.

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