Федбюджет выделил Воронежской области миллиард рублей на строительство дорог

Федеральный бюджет выделит Воронежской области 1 млрд рублей на строительство и ремонт дорог. Постановление премьера Дмитрия Медведева опубликовал сайт правительства России в среду, 25 января.

Федеральные власти распределили 30 млрд рублей между 34 регионами. Воронежская область получит трансфер в 2017 году по проекту «Безопасные и качественные дороги» в госпрограмме «Развитие транспортной системы».

— Ключевая цель проекта — обеспечить хорошее состояние дорог, сократить число аварийно-опасных участков в 34 городах с населением свыше 500 тыс. человек в каждом, — сообщил Дмитрий Медведев на заседании правительства России 19 января.

Кроме того, воронежская область получит из федерального бюджета более 156,1 млн рублей на строительство и реконструкцию автомобильных дорог к объектам сельских населенных пунктов и к объектам производства и переработки сельскохозпродукции в 2017 году.