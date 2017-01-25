625 млн рублей поступит из федеральной казны в Иркутскую область на безопасные дороги

625 млн рублей выделят Иркутской области из федеральной казны на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» государственной программы «Развитие транспортной системы». Распоряжение, по которому межбюджетные трансферты в размере 30 млрд рублей распределены между 34-мя регионами страны, подписано премьер-министром России Дмитрием Медведевым, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на сайт правительства РФ.

Принятые решения будут способствовать развитию сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения.

Также утверждены правила предоставления и распределения межбюджетных трансфертов на эти цели.