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15:57 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

625 млн рублей поступит из федеральной казны в Иркутскую область на безопасные дороги

Правительство распределило межбюджетные трансферты между 34-мя субъектами РФ.

625 млн рублей выделят Иркутской области из федеральной казны на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» государственной программы «Развитие транспортной системы». Распоряжение, по которому межбюджетные трансферты в размере 30 млрд рублей распределены между 34-мя регионами страны, подписано премьер-министром России Дмитрием Медведевым, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на сайт правительства РФ.

Принятые решения будут способствовать развитию сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения.

Также утверждены правила предоставления и распределения межбюджетных трансфертов на эти цели.

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