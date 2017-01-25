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11:57 (мск), источник: Вести - Калининград

Опасный участок дороги до поселка Родники передан на баланс региона

Участок дороги от мотеля «Балтика» в Калининграде до поселка Родники будет передан на баланс областного правительства. Антон Алиханов озвучил такую идею в конце прошлого года.

Сегодня принято решение передать этот опасный участок автомагистрали из муниципальной собственности в областную. Причина — слишком большое количество ДТП, которые случаются на этой трассе. По статистике именно здесь происходит значительная часть наездов на пешеходов, несмотря на относительно хорошее дорожное покрытие. Трасса плохо освещена, а единственный надземный пешеходный переход расположен лишь у поселка Родники.

Александр Ярошук, глава Калининграда:

 — Мы договорились с губернатором, что передаем эту часть дороги от Северного обхода до Родников, которую они возьмут на баланс и сделают полностью освещённой. Проблемы с ДТП, которые здесь случались, их больше не будет.

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