Опасный участок дороги до поселка Родники передан на баланс региона

Сегодня принято решение передать этот опасный участок автомагистрали из муниципальной собственности в областную. Причина — слишком большое количество ДТП, которые случаются на этой трассе. По статистике именно здесь происходит значительная часть наездов на пешеходов, несмотря на относительно хорошее дорожное покрытие. Трасса плохо освещена, а единственный надземный пешеходный переход расположен лишь у поселка Родники.

Александр Ярошук, глава Калининграда:

— Мы договорились с губернатором, что передаем эту часть дороги от Северного обхода до Родников, которую они возьмут на баланс и сделают полностью освещённой. Проблемы с ДТП, которые здесь случались, их больше не будет.