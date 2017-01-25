На ВСЖД зафиксировали рост популярности электронных билетов на 40% в 2016 году

Как сообщает сегодня, 25 января, служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, каждый четвертый проездной билет, проданный в 2016 году на ВСЖД, был электронным.

«Большинство пассажиров, приобретающих билет в интернете, по-прежнему предпочитают оформлять покупку через сайт ОАО «РЖД», при помощи интернет-ресурса компании было продано 68,4% электронных проездных документов, — сообщает служба корпоративных коммуникаций. — Также билет можно оформить через транзакционные терминалы самообслуживания.