На ВСЖД зафиксировали рост популярности электронных билетов на 40% в 2016 году

Как сообщает сегодня, 25 января, служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, каждый четвертый проездной билет, проданный в 2016 году на ВСЖД, был электронным.
«Большинство пассажиров, приобретающих билет в интернете, по-прежнему предпочитают оформлять покупку через сайт ОАО «РЖД», при помощи интернет-ресурса компании было продано 68,4% электронных проездных документов, — сообщает служба корпоративных коммуникаций. — Также билет можно оформить через транзакционные терминалы самообслуживания.
Кроме того, с начала учебного года стало доступным приобретение на веб-порталах льготных электронных билетов для школьников. С 6 сентября до конца 2016 года было оформлено почти 4 тыс. электронных проездных документов, 98% из них — также через сайт ОАО «РЖД».