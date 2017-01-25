3 тысячам новосибирцев задерживают зарплату

По данным ведомства, на 1 января 2017 года новосибирские работодатели задолжали 96,2 млн рублей для выплаты зарплат сотрудникам.

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«Своевременно не получили заработную плату 3 тысячи человек. В среднем на одного работника приходилось по 32 357 рублей невыплаченной заработной платы», — рассказали в пресс-службе.

Значительная часть всей суммы задолженности (38,6 млн. рублей) — это невыплаченная заработная плата работникам, уволенным из организаций в 2015 году и ранее.

В начале года наибольший объем задолженности зафиксирован в «Заводе ПСК», «ЛДСК», «МСУ-78», ОАО «Сибтрубпроводстрой». На долю этих предприятий приходится 87% общей суммы задолженности. Объем просроченной задолженности сложился из-за отсутствия у предприятий и организаций собственных средств.

За декабрь минувшего года общая сумма задолженности в Новосибирской области увеличилась на 9,6%.