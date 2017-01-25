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12:02 (мск), источник: Om1.ru

Мэрия Омска продолжает сносить в городе киоски

На Левом берегу сносят незаконные торговые объекты.

В регионе по-прежнему продолжаются демонтажные работы в отношении незаконно установленных торговых объектов.

Так, на 1 квартал 2017 года в план выноса в Кировском округе включены 24 незаконно установленных объектов предпринимательства. По инициативе администрации Кировского округа, в 2017 году уже демонтировано 3 ларька.

Светлана Юдина, начальник отдела экономики и потребительского рынка администрации Кировского округа:

 — В соответствии с законодательством в ходе контрольных мероприятий наши специалисты сначала оповещают владельцев нестационарных торговых объектов, установленных незаконно, о необходимости в добровольном порядке демонтировать объекты в установленные сроки.

Как отмечают в администрации, в случае неисполнения бизнесменами требований, киоски вывозят принудительно. Свои киоски предприниматели смогут лишь после того, как компенсируют мэрии затраты на хранение, транспортировку и демонтаж.

За весь 2016 год на Левобережье снесли и вывезли 39 незаконных торговых объектов. Отметим, что демонтируют и увозят незаконные ларьки предприятие Омска «Муниципальная недвижимость» вместе с представителями окружной администрации и сотрудниками полиции.
Следующий демонтажные работы запланированы на 26 января.

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