Суд ЕС первой инстанции подтвердил санкции против «Алмаз-Антей»

«Суд ЕС сегодня подтвердил заморозку активов “Алмаз-Антей” в ЕС», — сказали ТАСС в суде.

БРЮССЕЛЬ, 25 января. /Корр. ТАСС Ася Арутюнян/. Суд Евросоюза первой инстанции подтвердил санкции ЕС против российского концерна «Алмаз-Антей» за 2015−2016 годы. Об этом говорится в решении суда.

В решении трибунала поясняется, что "решение Совета ЕС заморозить активы концерна с марта 2015 года по сентябрь 2016 года является законным".

Совет ЕС внес российский концерн «Алмаз-Антей» в свой черный список 31 июля 2014 года, менее чем через две недели после гибели малайзийского Boeing. Все активы фигурантов этого списка в Европе подлежат замораживанию.

«Алмаз-Антей» опротестовал это решение, подав иск в Европейский суд общей юрисдикции 21 августа 2015 года.

Концерн «Алмаз-Антей», помимо включения в черный список ЕС, пострадал и в результате введения секторальных санкций ЕС в отношении РФ, вступивших в действие с 1 августа 2014 года. В рамках этого пакета ЕС, в частности, запретил экспорт в Россию военных технологий и технологий двойного назначения, что наносит ущерб работе компании.

Снятие данного запрета опротестовано компанией «Алмаз-Антей» в отдельном иске, который был подан в Европейский суд юстиции общей юрисдикции 1 сентября 2015 года. Решение по нему увязано с другим иском по опротестованию секторальных санкций ЕС против РФ, поданного «Роснефтью».