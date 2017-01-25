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13:56 (мск), источник: ТАСС

Суд ЕС первой инстанции подтвердил санкции против «Алмаз-Антей»

Концерн может обжаловать решение суда в течение двух месяцев.

Источник: РИА "Новости"

БРЮССЕЛЬ, 25 января. /Корр. ТАСС Ася Арутюнян/. Суд Евросоюза первой инстанции подтвердил санкции ЕС против российского концерна «Алмаз-Антей» за 2015−2016 годы. Об этом говорится в решении суда.

«Суд ЕС сегодня подтвердил заморозку активов “Алмаз-Антей” в ЕС», — сказали ТАСС в суде.

В решении трибунала поясняется, что "решение Совета ЕС заморозить активы концерна с марта 2015 года по сентябрь 2016 года является законным".

Решение суда ЕС первой инстанции подлежит обжалованию в течение двух месяцев.

Санкции ЕС против «Алмаз-Антея»

Совет ЕС внес российский концерн «Алмаз-Антей» в свой черный список 31 июля 2014 года, менее чем через две недели после гибели малайзийского Boeing. Все активы фигурантов этого списка в Европе подлежат замораживанию.

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«Алмаз-Антей» опротестовал это решение, подав иск в Европейский суд общей юрисдикции 21 августа 2015 года.

Концерн «Алмаз-Антей», помимо включения в черный список ЕС, пострадал и в результате введения секторальных санкций ЕС в отношении РФ, вступивших в действие с 1 августа 2014 года. В рамках этого пакета ЕС, в частности, запретил экспорт в Россию военных технологий и технологий двойного назначения, что наносит ущерб работе компании.

Снятие данного запрета опротестовано компанией «Алмаз-Антей» в отдельном иске, который был подан в Европейский суд юстиции общей юрисдикции 1 сентября 2015 года. Решение по нему увязано с другим иском по опротестованию секторальных санкций ЕС против РФ, поданного «Роснефтью».

Этот основной пакет экономических санкций против России ЕС ввел в действие именно в связи с крушением самолета "Малайзийских авиалиний", что открыто признавали главы МИД государств ЕС после принятия решения о введении санкций.
Комментарии
26
А Б
Заявление ЕС о том, что он ввёл в действие пакет экономических санкций именно в связи с крушением самолета Малайзийских авиалиний, это всего лишь формальный повод, озвученный ЕС. Фактически же, если посмотреть вглубь проблемы, станет ясно, что эти санкции, равно как и другие, введены из-за вмешательства РФ во внутренние дела Украины, поскольку именно это явилось триггером всех остальных, последовавших за этим вмешательством, событий.
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Сергей Зауглов
Брехливая компания! Я про историю с боингом..
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Лото Русское
Клоунами себя выставляют пиндосы. Опустились до уровня хохлов. Они что не понимают что Алмаз - Антей чихать хотел на эти санкции . И на его работе они вообще никак не сказываются.
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