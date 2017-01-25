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12:51 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Южный Урал потратит 7,3 миллиарда на ремонт дорог

ЧЕЛЯБИНСК, 25 января, РИА ФедералПресс. В 2017 году объем расходов из регионального бюджета на ремонт и строительство дорог в Челябинской области составит 7,3 млрд рублей, сообщает пресс-служба главы региона.

Об этом рассказал министр дорожного хозяйства и транспорта области Дмитрий Микулик, выступая с докладом на заседании правительства региона, где рассматривался вопрос об исполнении поручения президента РФ Владимира Путина по формированию дорожного фонда.

Исполнение поручения находится на личном контроле губернатора Бориса Дубровского. Он отметил, что все источники формирования дорожного фонда сохранены, а область планирует выполнить все взятые на себя обязательства по ремонту и строительству дорог.

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