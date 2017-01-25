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12:57 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Свердловская область возьмет в кредит 19 миллиардов

Если потребуется.

Правительство Свердловской области утвердило постановление, которое позволяет министерству финансов брать кредиты в коммерческих банках на покрытие дефицита бюджета. Общая сумма заимствований утверждена в размере 19,3 миллиарда рублей, сообщает «Уралинформбюро».

Доходы бюджета Свердловской области на 2017 год составляют 188,2 миллиарда рублей, расходы — 199,4 миллиарда, а дефицит — 11,2 миллиарда. При этом, как правило, основные поступления в казну происходят в конце года, когда заканчивается налоговый период. В связи с этим в течение года могут возникать кассовые разрывы, значительно превышающие указанный дефицит, что и учтено правительством при определении максимальной суммы заимствований для минфина.

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