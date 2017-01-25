Кадастровая палата по Татарстану прекратила выдачу кадастровых паспортов

Исчезновение такого документа, как кадастровый паспорт, связано с внедрением Единого государственного реестра недвижимости. Выписка из ЕГРН включает все характеристики об объекте недвижимости, которые раньше содержал кадастровый паспорт — адрес, площадь, план объекта, а также сведения о зарегистрированных правах на него и другие данные. Если документ относится к земельному участку, то в нём также указаны сведения о межевании. Выписка на бумаге стоит 400 рублей, а срок изготовления — три рабочих дня с момента подтверждения оплаты услуги.

Как пояснили «АиФ-Казань» в Кадастровой палате по Татарстану, чаще всего кадастровый паспорт татарстанцы заказывали, например, по требованию банков и Госжилфонда РТ при оформлении ипотеки и соципотеки. Кроме того, многие получали кадастровый паспорт на выставленную на продажу квартиру, чтобы подтвердить её характеристики покупателю документально. К слову, теперь кредитные организации, нотариусы и органы власти должны сами запрашивать нужные сведения из ЕГРН.