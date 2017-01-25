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15:29 (мск), источник: Вести - Калининград

ФАС аннулировала аукцион по ремонту моста на улице Озерова в Калининграде

Решение опубликовано на официальном сайте антимонопольного ведомства.

Предписание об аннулировании закупки выдано муниципальному казенному предприятию «Городское дорожное строительство и ремонт». Причиной стало обращение в калининградское УФАС представителей компании СК «Монолитстрой», которые сообщали о нарушениях при организации торгов.

В ФАС установили, что «заказчик нарушил пункт 2 ч.1 ст. 64 и пункт 2 ч. 5 ст. 66 закона “О контрактной системе работы”, в связи с тем, что являющиеся предметом контракта работы, относятся к ремонтным и не могут быть определены как капитальный ремонт. Лица, допустившие нарушение требований закона о контрактной системе будут привлечены к административной ответственности», — сообщается на сайте ведомства.

Капитальный ремонт моста на Озерова через железную дорогу в Калининграде должен был начаться в этом году и завершиться к августу. На эти цели выделено более 47 миллионов рублей. В марте планировалось, что подрядчик сможет приступить к реконструкции левой стороны путепровода, а в июне — правой его части. Строителям необходимо было демонтировать конструкции и уложить новые монолитные плиты.

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