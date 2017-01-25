Самарской области выделят 1,8 млрд рублей на безопасные дороги
Правительство РФ опубликовало постановление о выделении 34 субъектам федерации межбюджетных трансферов на реализацию проекта «Безопасные дороги».
Правительство РФ опубликовало постановление о выделении 34 субъектам федерации межбюджетных трансферов на реализацию проекта «Безопасные дороги».
В число этих субъектов попала и Самарская область. Согласно постановлению, на реализацию федерального проекта правительство выделит региону более 1,8 млрд рублей. Средства будут направлены на приведение дорожных сетей в нормативное состояние и на снижение количества мест концентрации ДТП (аварийно-опасных участков).