Стало известно, как изменится после реконструкции железнодорожный вокзал Уфы

Как сообщало агентство «Башинформ» реконструкцию уфимского вокзала планируется завершить к 2019 году — к 100-летию образования Республики Башкортостан.

«С этого года все запланированные работы будут проводиться, и ремонт вокзала мы хотим закончить к этому знаменательному для республики событию. Мы такую задачу перед собой ставим и будем работать над ее выполнением», — подчеркнул глава Куйбышевской железной дороги.

По его словам, реконструкция вокзала станции «Уфа» обойдется примерно в 900 млн рублей. Первая очередь реконструкции будет закончена в этом году, финансирование уже открыто.

Вторая и третья очереди реконструкции уфимского железнодорожного вокзала рассчитаны на 2018−2019 годы. Как сообщили на брифинге, кардинальных изменений вокзала не произойдет. Речь идет об удлинении платформ, строительстве дополнительных тоннелей для выхода на четвертую платформу, а также «усилении и реконструкции существующих тоннелей».

Кроме того, будет «доведен до конца новый кассовый зал, который требует реконструкции».

Также несколько поменяется «облик уфимского вокзала с точки зрения его облицовки». Как пояснили журналистам, примененная облицовка не соответствует пожарным нормам. Поэтому «РЖД» приняло решение поменять материал.

Для удобства пассажиров за счет создания многоуровневой парковки изменится и транспортная схема. Благодаря новой транспортной схеме, попасть на платформу можно будет прямо с парковки, отметили представители ОАО «РЖД».