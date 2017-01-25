Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Эксперты назвали самые дешевые для переезда города мира
Пермский хирург спас девочку, которой всего 13 дней
Порошенко ответил на предложение Трампа, касающееся России
Алла Пугачева сменила стиль трехлетнего сына (видео)
Это официально: Екатерина Варнава выходит замуж
Как в России менялось наказание за домашнее насилиеКак менялась уголовная ответственность за насилие в семье в России с начала первой половины XIX века
Учителей московской школы обвинили в сексуальных домогательствах
Алла Пугачева сменила стиль трехлетнего сына (видео)
Стрельба на МКАД: жена экс-партнера Чубайса получила две пули
Известного актера застрелили во время съемок
"Будто балкон упал на голову": Меладзе о беременности Грановской
В Киеве о том, чем США хотят заменить Порошенко
Кира Пластинина сыграла роскошную свадьбу в Мексике (фото)
Анджелина Джоли стала музой и лицом нового парфюма Guerlain
Алибасову пришлось утихомиривать Джигурду у Малахова - СМИ
"Я терпела": экс-жена Джигарханяна о разводе - СМИ
Тест трех супервнедорожников: 35 миллионов рублей в одном видео
Суд в США: автопилот не виноват в аварии
Фоторепортажи
10«Бегущий огонь»
14События недели в фотографиях
22Вечное сияние Джима Керри
22«Облик перемен»
12:38 (мск), источник: ИА Башинформ

Стало известно, как изменится после реконструкции железнодорожный вокзал Уфы

УФА, 25 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Начальник Куйбышевской железной дороги — филиала ОАО «РЖД» Рашид Сайбаталов рассказал журналистам, как изменится после реконструкции железнодорожный вокзал в Уфе.

Источник: Башинформ

Как сообщало агентство «Башинформ» реконструкцию уфимского вокзала планируется завершить к 2019 году — к 100-летию образования Республики Башкортостан.

«С этого года все запланированные работы будут проводиться, и ремонт вокзала мы хотим закончить к этому знаменательному для республики событию. Мы такую задачу перед собой ставим и будем работать над ее выполнением», — подчеркнул глава Куйбышевской железной дороги.

По его словам, реконструкция вокзала станции «Уфа» обойдется примерно в 900 млн рублей. Первая очередь реконструкции будет закончена в этом году, финансирование уже открыто.

Вторая и третья очереди реконструкции уфимского железнодорожного вокзала рассчитаны на 2018−2019 годы. Как сообщили на брифинге, кардинальных изменений вокзала не произойдет. Речь идет об удлинении платформ, строительстве дополнительных тоннелей для выхода на четвертую платформу, а также «усилении и реконструкции существующих тоннелей».

Кроме того, будет «доведен до конца новый кассовый зал, который требует реконструкции».

Также несколько поменяется «облик уфимского вокзала с точки зрения его облицовки». Как пояснили журналистам, примененная облицовка не соответствует пожарным нормам. Поэтому «РЖД» приняло решение поменять материал.

Для удобства пассажиров за счет создания многоуровневой парковки изменится и транспортная схема. Благодаря новой транспортной схеме, попасть на платформу можно будет прямо с парковки, отметили представители ОАО «РЖД».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Роскосмос отзывает все двигатели ракет-носителей «Протон-М»
В Китае назвали домыслами размещение ракет на границе с Россией
Госдума приняла во II чтении проект о декриминализации побоев
Российская армия получила сотовое оружие
СМИ узнали о прослушивании посла РФ в США сотрудниками ФБР
В Литву прибыли первые военные нового батальона НАТО
Запрет на продажу спиртосодержащей продукции продлен на 60 дней
Спорт
МЮ и «Челси» готовы выложить €200 млн за футболиста «Реала» В текущем сезоне Бейл провел за «Реал» 16 матчей во всех турнирах, в которых забил семь мячей и отдал четыре голевые передачи
Авто
Первый кроссовер УАЗ: он может стать таким В Роспатенте зарегистрирован промышленный образец «автомобиля повышенной проходимости», который, как предполагает «Авто Mail.Ru», является одним из вариантов кроссовера УАЗ
Hi-Tech
В космосе создали первый искусственный атом Специалисты успешно запустили в космос эксперимент MAIUS 1. В условиях невесомости был получен конденсат Бозе-Эйнштейна
Кино
От Пугачевой до Собчак: все звезды на премьере «Притяжения» В Москве прошла премьера самого громкого и амбициозного российского фильма 2017 года, которую посетили звезды российского кино и шоу-бизнеса
Недвижимость
Самые эффектные цвета для дизайна квартир
Держать крупных собак в квартирах предложили запретить
Эксперты назвали самые дешевые для переезда города мира
Молодым семьям Петербурга дадут деньги на жилье
Леди
Как одеваются стильные француженки на самом деле (фото) Стиль женщин во Франции далек от тех стереотипов, которые ему часто приписывают. Никаких беретов и тельняшек. Тогда что?
Дети
В Казани учительницу наказали из-за SMS маме ученицы Женщина обвинила педагога в разглашении персональных данных.
Все о ремонте
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
Планировать ли кухню по «рабочему треугольнику»?
Можно ли установить кондиционер на фасаде?
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь