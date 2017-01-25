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13:39 (мск), источник: Интерфакс

Греф назвал историю «Павловскгранита» «типичным мошенническим актом»

Ранее американская компания PPF подала иск на $750 млн, она обвиняет Сбербанк и Грефа в сговоре ради захвата «Павловскгранита».

Источник: РИА "Новости"

Москва. 25 января. INTERFAX.RU — Глава Сбербанка Герман Греф назвал историю взаимоотношений «Павловскгранита» со Сбербанком «типичным мошенническим актом».

В среду стало известно о том, что американская компания PPF подала иск на общую сумму $750 млн в суд Нью-Йорка. Ответчиками по иску являются Греф, Сбербанк и ряд других юрлиц и физлиц. Сбербанк и остальные фигуранты иска обвиняются компанией PPF в рейдерском захвате «Павловскгранита».

«Это такой типичный мошеннический акт. У нас бэнкинг связан с тем, что мы должны достаточно жестко защищать свои интересы», — сказал Греф на пресс-конференции в среду.

Мы никогда не были замечены в рейдерстве. У нас была бы вся страна (в числе активов) после кризиса 2008-2009 годов.
Герман ГрефГлава Сбербанка
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Он отметил, что Сбербанк «вышел из истории» с «Павловскгранитом» еще в 2011—2012 годах.

«Они не платили долги, мы предлагали различные варианты реструктуризации вплоть до возможности конвертации части долга в капитал, но человек использовал свои административные ресурсы, выходил на все мыслимые и немыслимые виды чиновников, пытался оказать давление при проверках всех мыслимых и немыслимых органов — последней была администрация президента», — рассказал Греф. Основным акционером «Павловскгранита» до конца 2009 года был Сергей Пойманов.

Греф добавил, что Пойманов «очень активный (бизнесмен), он очень много денег вывел из компании».

Сейчас, по-моему, против него заканчивается уголовное дело. Это такой человек, который в состоянии личного банкротства финансирует миллионные расходы в части публикаций каких-то грязных кейсов на "мусорных" сайтах.
Герман ГрефГлава Сбербанка

«Иск по невозврату долга в российской юрисдикции подан в суд Нью-Йорка — это, конечно, новый тренд, очередной пиар-ход. Еще он пытался в депутаты избираться и так далее — это способы ухода от ответственности», — сказал Греф. Он отметил, что Пойманов не имел права продавать свой долг другому юридическому лицу, потому что был наложен арест на все имущество.

Обвинения в рейдерском захвате

Зарегистрированная в штате Делавэр PPF Management 22 ноября 2016 года подала иск с требованиями возместить $500 млн материального и $250 млн морального ущерба. Ответчиками по иску являются Сбербанк, Греф, «Сбербанк капитал» и его гендиректор Ашот Хачатурянц, «НЭО Центр» и его вице-президент Олег Греф, совладелец Национальной нерудной компании (ННК) Юрий Жуков, а также еще несколько юридических и физических лиц.

По данным PPF Management, они вступили в преступный сговор ради рейдерского захвата "Павловскгранита", крупного предприятия по добыче щебня.
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По версии компании, в 2008 году Сбербанк выдал кредит на 5,1 млрд руб. тогдашнему крупнейшему владельцу «Павловскгранита» Сергею Пойманову на покупку 48% предприятия у его партнера Сергея Мамедова. В июле 2009 года компания Пойманова не смогла обслуживать долг. В ноябре Сбербанк предложил рефинансировать его по ставке 14,9% годовых с условием продажи 51% «Павловскгранита». Предприниматель на эти условия не согласился и в марте 2010 году Сбербанк потребовал погашения 4,5 млрд рублей долга.

Позже Жуков предложил Пойманову объединить активы с ННК, а после отказа последнего Сбербанк передал все права требования задолженности в «Сбербанк капитал», который продал их с молотка.

По заявлению PPF Management, покупатели были аффилированы с компанией Жукова, и это была спланированная рейдерская атака.

В иске также говорится, что с 2010 года против Пойманова велась «кампания травли и запугивания». Так, на него возбудили несколько административных и уголовное дело по подозрению в преднамеренном банкротстве «Павловскгранита».

Сам Пойманов неоднократно пытался оспорить потерю «Павловскгранита» в российских судах, но безуспешно. В итоге права требования он переуступил PPF Management, говорится в иске.

Комментарии
13
perplexed
"У нас была бы вся страна (в числе активов) после кризиса 2008-2009 годов."
Герман Греф, Глава Сбербанка
Интересное заявление. Из серии про дауншифтеров
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Anatoliy Khodos
Интересно как себя вёл Пайманов когда за кредитом в Сбербанк пришёл, тогда наверняка всё сходилось, ожидалась прибыль. Здесь ещё надо разобраться, кто захвачик, всякое новое, не обязательно хорошее идёт к нам с США.
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Ольга Никтина
интересно, сколько повылазит вот таких Поймановых в сша))))))) как-то невесело все с нашим "бизнесом")))
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