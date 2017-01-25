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13:21 (мск), источник: АиФ Новосибирск

В Новосибирской области пройдет ремонт на 120 километрах дорог

Плановые работы пройдут на пяти федеральных трасса.

За этот год дорожники планируют провести ремонт на трассах области, самые крупные участки расположены на дорогах Р-254 «Иртыш» и Р-256 «Чуйский тракт».

В пресс-службе ФКУ «Сибавтодор» сообщили, что под капитальный ремонт попадает 33 километра дорожного покрытия в Чановском, Татарском районах и на «Чуйском тракте». Специалисты собираются укрепить обочины, уширить земляное полотно, а также заменить элементы инженерной инфраструктуры.

Кроме того дорожники планируют провести ремонт двух путепроводов на федеральной трассе Р-254 «Иртыш»: на Северном обходе Новосибирска и в Убинском районе области. На территории региона продолжится строительство Восточного обхода.

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