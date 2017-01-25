В Новосибирской области пройдет ремонт на 120 километрах дорог
Плановые работы пройдут на пяти федеральных трасса.
Плановые работы пройдут на пяти федеральных трасса.
За этот год дорожники планируют провести ремонт на трассах области, самые крупные участки расположены на дорогах Р-254 «Иртыш» и Р-256 «Чуйский тракт».
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Кроме того дорожники планируют провести ремонт двух путепроводов на федеральной трассе Р-254 «Иртыш»: на Северном обходе Новосибирска и в Убинском районе области. На территории региона продолжится строительство Восточного обхода.