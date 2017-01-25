В Новосибирской области пройдет ремонт на 120 километрах дорог

За этот год дорожники планируют провести ремонт на трассах области, самые крупные участки расположены на дорогах Р-254 «Иртыш» и Р-256 «Чуйский тракт».

В пресс-службе ФКУ «Сибавтодор» сообщили, что под капитальный ремонт попадает 33 километра дорожного покрытия в Чановском, Татарском районах и на «Чуйском тракте». Специалисты собираются укрепить обочины, уширить земляное полотно, а также заменить элементы инженерной инфраструктуры.

Кроме того дорожники планируют провести ремонт двух путепроводов на федеральной трассе Р-254 «Иртыш»: на Северном обходе Новосибирска и в Убинском районе области. На территории региона продолжится строительство Восточного обхода.