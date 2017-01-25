В Красноярске утвердили проект дороги в «Белых Росах»

Как сообщили в пресс-службе департамента градостроительства, дорога будет иметь категорию магистральной улицы районного значения.

Напомним, ранее застройщик жилого района «Пашенный» на собственные средства выполнил возведение части дороги по улице Карамзина в районе домов № 20−28. В этом году планируется продолжить строительство в направлении к Коммунальному мосту.

Сейчас левая полоса будущей дороги покрыта бетонными плитами, правая — в грунтовом исполнении. Согласно утвержденному проекту, новый участок протяженностью 570,7 м будет иметь 2 полосы движения с асфальтобетонным покрытием. На дороге появятся 5 пешеходных переходов, освещение, газоны, тротуары с ограждениями, ливневая канализация. Кроме того, будут оборудованы 2 остановочных пункта и 18 парковочных мест. Дорога будет иметь съезды к расположенным вдоль нее жилым домам, общественным зданиям и пожарной части.

«Изменится конфигурация пересечения ул. Карамзина с Ярыгинским проездом: по направлению в центр будут оборудованы 2 правоповоротных шлюза в направлении судоверфи и центра города. Существующий светофор модернизируют, в том числе установят табло обратного отсчета времени и секцию для пешеходов со звуковым сигналом», — рассказали в пресс-службе.

В районе подходов к пешеходным переходам на тротуарах сделают тактильные полосы, выполняющие предупредительную функцию для слабовидящих и слепых людей. Для удобства передвижения маломобильных граждан высота бордюров и съездов с тротуаров будет понижена, а также оборудованы специальные парковочные места с соответствующим знаком.

Стоимость всех работ составляет 55,1 млн рублей. «На реализацию проекта планируется получить средства из вышестоящего бюджета. Это позволит открыть проезд на участке уже в текущем году», — добавили в мэрии.

Добавим, в прошлом году в жилом районе «Пашенный» завершили строительство дороги в микрорайоне «Утиный плёс» и капитальный ремонт Ярыгинского проезда.