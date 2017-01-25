Для 500 тысяч новосибирцев рост тарифов ЖКХ не превысит 4%

Напомним, в декабре прошлого года губернатор Владимир Городецкий подписал постановление о повышении тарифов на коммунальные услуги в среднем на 15 процентов. При этом минимальный размер повышения, установленный законодательством Российской Федерации, составляет четыре процента. Но регионы при необходимости могут превышать этот уровень. У нас такая необходимость возникла уже давно: теплотрассы Новосибирска изношены в среднем на 70 процентов, немногим лучше ситуация с водопроводом. Если ничего не предпринимать, причем в самое ближайшее время, в городе возникнет коммунальный коллапс.

С 1 июля нынешнего года для новосибирцев холодная вода подорожает на 20 процентов, горячая — на 15,9, водоотведение — на 20,1, отопление — на 14,9. Естественно, конечная сумма зависит от площади квартиры, количества проживающих в ней людей и от того, насколько экономно они используют ресурсы, в частности горячую и холодную воду.

Льготники получат все

По словам исполняющей обязанности министра социального развития Новосибирской области Елены Бахаревой, компенсацию может получить абсолютно любой житель региона. Разница лишь в ее размере и порядке получения.



— Адресная социальная выплата предоставляется, если увеличение размера платы гражданина за коммунальные услуги в расчетном периоде превышает четыре процента размера платы за коммунальные услуги за декабрь 2016 года. Расчетный период устанавливается равным календарному месяцу, — поясняет Елена Бахарева. — Льготным категориям граждан — это ветераны труда, многодетные семьи, инвалиды и так далее — повышение тарифов компенсируют полностью, за вычетом четырех процентов. Иными словами, если для новосибирцев средний размер повышения составляет 15 процентов, то льготникам компенсируют 11.



Куда обращаться? Никуда. Данная социальная выплата льготникам предоставляется в беззаявительном порядке. Деньги сразу будут перечислять на расчетные счета. Всего в нашем регионе проживает около 500 тысяч льготников. На предоставление им компенсаций понадобится 92 миллиона рублей, и эти деньги в бюджете есть.

Остальным — половину

С теми жителями региона, кому льготы не положены, ситуация несколько иная. Им компенсируют не 100 процентов от суммы повышения, а только 50. То есть жители Новосибирска, не относящиеся к льготным категориям, могут рассчитывать на компенсацию в размере 5,5 процента. Выплаты предоставляются по заявлению.

— Чтобы получить компенсацию, нужно обратиться в органы социальной защиты по месту жительства с заявлением, — рассказывает Елена Бахарева. — В пакет документов, которые необходимо будет представить, входят паспорт с отметкой о регистрации в Новосибирской области и документы, подтверждающие оплату коммунальных услуг.

По данным и.о. министра, прием заявлений начнется 1 августа 2017 года. Адресная социальная выплата предоставляется с месяца подачи заявления за период начиная с 1 июля 2017 года (месяц повышения тарифа). Заявление для получения выплаты за расчетные периоды можно будет подать до 31 января 2018 года. Выплата производится через банки, а в случае их отсутствия в населенном пункте по месту жительства заявителя — через организации федеральной почтовой связи. Деньги перечисляются в указанные организации в срок не более 75 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении гражданину компенсации.

Комментарии

Владимир Городецкий, губернатор Новосибирской области:

— Я хотел бы напомнить, что решение о повышении тарифов, которое мы приняли некоторое время назад, было обосновано значительным износом теплотрасс. Когда мы повышали тарифы, говорили о том, что одновременно надо будет принять еще два документа. Один из них должен закрепить целевой характер использования средств: какие именно трассы будут ремонтировать, график ремонта и прочее. Кроме того, мы собирались выработать меры социальной поддержки. Постановление, которое принято сегодня, защитит жителей региона от непопулярного, но необходимого повышения тарифов на коммунальные услуги. В первую очередь этот документ направлен на адресную поддержку льготных категорий граждан — они будут защищены на сто процентов без каких-либо дополнительных заявлений. Остальные категории смогут получить адресную поддержку, заявив об этом.

Петр Соколов, пенсионер, г. Новосибирск:

— Пенсия у меня нормальная — 12 тысяч, мне хватает. Сильно не пошикуешь, конечно, цены-то на все растут! И, конечно же, я переживал, когда узнал, что за тепло и воду надо будет платить больше. А сейчас вот порадовали: льготникам повышение компенсируют. И самое главное, никуда не нужно нести документы для оформления. Так что губернатор все правильно сделал, пенсионеров надо поддерживать.

Опубликовано в газете «Советская Сибирь» № 4 от 25 января 2017 года.