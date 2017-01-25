В Украине в очередной раз объявили о приватизации стратегических госпредприятий

Об этом говорится в официальном издании фонда «Ведомости приватизации».

Среди крупных энергетических компаний на приватизацию в этом году фонд намерен выставить 70% акций «Хмельницкоблэнерго», 70% «Николаевоблэнерго», 65% «Харьковоблэнерго», 50,9% «Тернопольоблэнерго», 60% «Запорожьеоблэнерго», 46% «Черкассыоблэнерго», по 25% плюс одной акции «Сумыоблэнерго», «Одессаоблэнерго», «ДТЭК Донецкоблэнерго», «Киевэнерго», «ДТЭК Днепрооблэнерго», «ДТЭК Захидэнерго», «ДТЭК Днепрэнерго», «Донбассэнерго».

Кроме того, ФГИУ намерен продать 99,5% акций Ивано-Франковского локомотиворемонтного завода, 68% Запорожского производственного алюминиевого комбината, 96,1% Тернопольского радиозавода «Орион», 95% «Днепрометробуда», 100% Гайворонского тепловозоремонтного завода, 25% Днепровского машиностроительного завода.

Как сообщал УНИАН, поступления в государственный бюджет Украины от приватизации по итогам 2016 года составили 188,9 миллиона гривень, что на 24,8% больше, чем в 2015 году. В то же время, сумма поступлений составляет чуть больше 1% от запланированных 17 миллиардов гривень в бюджете страны на 2016 год.

В 2017 году запланировано также получить от приватизации госпредприятий 17 миллиардов гривень.