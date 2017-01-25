В Новосибирске начали ремонтировать дороги по новой технологии, сообщает пресс-служба мэрии.

Дорожники стали использовать технологию инфракрасного подогрева. Суть метода состоит в прогревании поврежденного покрытия с помощью инфракрасного разогревателя до температуры 160 °C, при которой старое асфальтобетонное покрытие превращается в разрыхленную смесь.

«Инфракрасный разогреватель представляет собой специальную тележку, в нижней части которой горизонтально расположены разогревающие элементы. Заделка трещин и повреждений производится старой смесью с добавлением “холодного” асфальта», — рассказали в ведомстве.

Выполнение работ по данному методу возможно при отрицательных температурах до — 20 °C. Гарантия на выполненные работы составляет 2 года.

Выигравшее аукцион ООО «Новосибирскгражданстрой» обязалось выполнить ямочный ремонт на площади 623 квадратных метра до 24 апреля 2017 года. На сегодняшний день подрядчик уже выполнил работы на площади более 300 квадратных метров.