Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В московском метро запустят «умные» эскалаторы
Пермский хирург спас девочку, которой всего 13 дней
Знаменитый фильм запрещен в Сингапуре и на Филиппинах уже 28 лет
У Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина родилась дочь
Датская принцесса получит на 45-летие остров за $10 миллионов
Какой вы студент?Пройдите забавный тест, результаты которого напомнят, кем вы были в студенческие годы - ботаником или душой группы
Учителей московской школы обвинили в сексуальных домогательствах
Алла Пугачева сменила стиль трехлетнего сына (видео)
Эксперты назвали самые дешевые для переезда города мира
Самые эффектные цвета для дизайна квартир
"Будто балкон упал на голову": Меладзе о беременности Грановской
В Киеве о том, чем США хотят заменить Порошенко
Датская принцесса получит на 45-летие остров за $10 миллионов
Это официально: Екатерина Варнава выходит замуж
СМИ: стал известен последний тайный шаг Обамы на посту президента
«Крушение ЕС»: Польша о переговорах во Франции
Тест трех супервнедорожников: 35 миллионов рублей в одном видео
Суд в США: автопилот не виноват в аварии
Фоторепортажи
10«Бегущий огонь»
6В Италии спасли трех щенков из накрытого лавиной отеля
9Крещенские купания
16Femen объявили о распаде движения
13:52 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирске начали ремонтировать дороги по новой технологии

Благодаря технологии инфракрасного подогрева дорожники стали ремонтировать асфальт при температуре в -20 градусов, сообщает пресс-служба мэрии.

В Новосибирске начали ремонтировать дороги по новой технологии, сообщает пресс-служба мэрии.

Дорожники стали использовать технологию инфракрасного подогрева. Суть метода состоит в прогревании поврежденного покрытия с помощью инфракрасного разогревателя до температуры 160 °C, при которой старое асфальтобетонное покрытие превращается в разрыхленную смесь.

«Инфракрасный разогреватель представляет собой специальную тележку, в нижней части которой горизонтально расположены разогревающие элементы. Заделка трещин и повреждений производится старой смесью с добавлением “холодного” асфальта», — рассказали в ведомстве.

Выполнение работ по данному методу возможно при отрицательных температурах до — 20 °C. Гарантия на выполненные работы составляет 2 года.

Выигравшее аукцион ООО «Новосибирскгражданстрой» обязалось выполнить ямочный ремонт на площади 623 квадратных метра до 24 апреля 2017 года. На сегодняшний день подрядчик уже выполнил работы на площади более 300 квадратных метров.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Власти отложили повышение цен на проезд в общественном транспорте Новосибирска
Суд ЕС подтвердил заморозку активов «Алмаз-Антей»
В Китае назвали домыслами размещение ракет на границе с Россией
Госдума приняла во II чтении проект о декриминализации побоев
Греф прокомментировал иск американской компании против Сбербанка
Песков прокомментировал прослушку ФБР российского посла
Число погибших в итальянском отеле выросло до 24 человек
Запрет на продажу спиртосодержащей продукции продлен на 60 дней
Спорт
МЮ и «Челси» готовы выложить €200 млн за футболиста «Реала» В текущем сезоне Бейл провел за «Реал» 16 матчей во всех турнирах, в которых забил семь мячей и отдал четыре голевые передачи
Авто
Первый кроссовер УАЗ: он может стать таким В Роспатенте зарегистрирован промышленный образец «автомобиля повышенной проходимости», который, как предполагает «Авто Mail.Ru», является одним из вариантов кроссовера УАЗ
Hi-Tech
В космосе создали первый искусственный атом Специалисты успешно запустили в космос эксперимент MAIUS 1. В условиях невесомости был получен конденсат Бозе-Эйнштейна
Кино
От Пугачевой до Собчак: все звезды на премьере «Притяжения» В Москве прошла премьера самого громкого и амбициозного российского фильма 2017 года, которую посетили звезды российского кино и шоу-бизнеса
Недвижимость
Самые эффектные цвета для дизайна квартир
Держать крупных собак в квартирах предложили запретить
Эксперты назвали самые дешевые для переезда города мира
Молодым семьям Петербурга дадут деньги на жилье
Леди
Как одеваются стильные француженки на самом деле (фото) Стиль женщин во Франции далек от тех стереотипов, которые ему часто приписывают. Никаких беретов и тельняшек. Тогда что?
Дети
В Казани учительницу наказали из-за SMS маме ученицы Женщина обвинила педагога в разглашении персональных данных.
Все о ремонте
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
5 актуальных трендов в оформлении прихожих
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь