Власти отложили повышение цен на проезд в общественном транспорте Новосибирска, об этом на брифинге заявил Министр транспорта и дорожного хозяйства НСО Сергей Титов.

«На сегодняшний день перевозчики не смогли доказать свои расходы для повышения тарифов. Возникло очень много вопросов, в первую очередь по легализации заработной платы. Первый раз этот вопрос поднимался в 2015 году, но и сейчас очень многие перевозчики не выдерживают ту заработную плату сотрудникам, которая заложена в тарифах на сегодняшний день. Водители должны получать не менее 19 400 рублей, это зарплата заложена в том тарифе на сегодняшний день. Сегодня мэрия Новосибирска заключает с перевозчиками дополнительное соглашение, чтобы заложенная в тариф зарплата была фактической, — рассказал Титов.

Сроки повышения стоимости проезда в общественном транспорте неоднократно переносились. Изначально планировалось повысить стоимость проезда с 1 декабря 2016 года, однако позже власти отложили принятие решения до февраля 2017 года. В ходе проверки затрат перевозчиков выяснилось, что большинство из них официально платят своим сотрудникам мизерные зарплаты. Транспортные компании обязали заключить дополнительные соглашения и повысить уровень официальных доходов сотрудников. С выполнением этого условия увязали повышение стоимости проезда.

По всей вероятности, стоимость поездки в метрополитене подорожает до 23 рублей (сейчас 20 рублей), в троллейбусах и трамваях — до 21 рубля (сейчас 18 рублей), в автобусах — до 22 рублей (сейчас 19 рублей). Точных данных о цене будущего проезда нет.