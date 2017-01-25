Линия электробусов будет запущена в Минске нынешней весной — Шумилин

Об этом сообщил сегодня председатель Государственного комитета по науке и технологиям (ГКНТ) Александр Шумилин на пресс-конференции, посвященной Дню белорусской науки, передает корреспондент БЕЛТА.

«Этой весной (к 1 марта или к 1 апреля) в Минске будет запущена линия, на которую выйдут 20 электробусов. Каждый гражданин сможет опробовать новый вид транспорта», — сказал Александр Шумилин.