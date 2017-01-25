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14:39 (мск), источник: БЕЛТА

Линия электробусов будет запущена в Минске нынешней весной — Шумилин

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Линия электробусов будет запущена в Минске весной текущего года.

Об этом сообщил сегодня председатель Государственного комитета по науке и технологиям (ГКНТ) Александр Шумилин на пресс-конференции, посвященной Дню белорусской науки, передает корреспондент БЕЛТА.

«Этой весной (к 1 марта или к 1 апреля) в Минске будет запущена линия, на которую выйдут 20 электробусов. Каждый гражданин сможет опробовать новый вид транспорта», — сказал Александр Шумилин.

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