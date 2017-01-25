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14:12 (мск), источник: Uralpress.ru

С первого февраля в Челябинской области подорожает проезд в электричках

С первого февраля 2017 года тарифы на проезд в пригородных электричках в Челябинской области вырастут на 4%.

Источник: Uralpress.ru

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в ОАО «Свердловская пригородная компания», стоимость проезда в пригородном поезде по территории Южного Урала составит 2 рубля 40 копеек за один километр. В настоящий момент южноуральцы платят по 2 рубля 30 копеек за один километр.

В компании уточнили, что в 2017 году маршрутная сеть пригородного сообщения в области сохранена без изменений — южноуральцев будут перевозить 59 пригородных поездов.

В Челябинской области помимо Свердловской пригородной компании перевозкой пассажиров в электричках занимается и ОАО «Башкортостанская пригородная пассажирская компания». «На территории Челябинской области Куйбышевской железной дороги устанавливается тариф на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении, в размере 2 рубля 40 копеек за один пассажирокилометр», — сообщили в БППК.

Как сообщало агентство «Урал-пресс-информ» обе пригородные компании, перевозящие пассажиров электричками по территории области, получат субсидии из регионального бюджета на компенсацию убытков, возникающих вследствие государственного регулирования тарифов. Соответствующий порядок компенсации убытков был утвержден 25 января на заседании правительства области. На эти цели в бюджете области на 2017 год предусмотрено 166,369 миллиона рублей.

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