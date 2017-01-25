Кабмин планирует повысить цены на ж/д билеты в апреле и октябре 2017

Об этом говорится в проекте приказа министерства, опубликованном на сайте ведомства. «Индексация тарифов позволит частично уменьшить перекрестное субсидирование пассажирских перевозок за счет грузовых и в некоторой степени компенсировать затраты на содержание парка пассажирских и багажных вагонов», — говорится в проекте документа.

О соответствующей поэтапной индексации тарифов говорится в проекте приказа министерства «Об утверждении тарифов на перевозки пассажиров, багажа и грузобагажа железнодорожным транспортом во внутреннем сообщении».

Предполагается, что в индексация тарифов в декабре 2017 года к декабрю предыдущего года составит 21%.

В Мининфраструктуры напоминают, что уровень тарифов на перевозку пассажиров во внутреннем сообщении не менялся с октября 2014 года во всех типах вагонов, кроме вагонов СВ и Интерсити+, а в вагонах СВ — с 2009 года. Уровень тарифов на перевозки пассажиров в вагонах 2-го класса скоростных поездов Интерсити+ (ИС+) и вагонах 1-го и 2-го классов скоростных поездов Интерсити (ИС) остается неизменным с момента основания в 2012 году скоростного движения.

Стоит отметить, обсуждение проекта приказа будет длиться до 18 февраля.