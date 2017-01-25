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14:12 (мск), источник: Ньюс-НН.ру

Новый терминал нижегородского аэропорта начнет принимать международные рейсы в 2017 году

В Нижнем Новгороде новый терминал аэропорта Стригино начнет принимать международные рейсы в 2017 году. Об этом стало известно сегодня 25 января в ходе официального визита зампреда правительства РФ Виталия Мутко в Нижегородскую область.

Источник: Ньюс-НН.ру

«Сегодня вместе с Виталием Мутко инспектируем Нижний Новгород. Вице-премьер остался удовлетворен готовностью аэропорта Стригино к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 в России™», — сообщил в своем микроблоге в Twitter генеральный директор Организационного комитета по подготовке и проведению Чемпионата мира по футболу FIFA 2018™ в России Алексей Сорокин.

Строительство нового международного терминала аэропорта Стригино в Нижнем Новгороде началось в июле 2014 года, а введен в эксплуатацию он был в марте 2016 года.

Терминал площадью 27,8 тысяч квадратных метров с пропускной способностью в 1,5 млн человек обслужил первый тестовый рейс 30 декабря 2015 года. С 4 марта 2016 года терминал начал обслуживание российских рейсов, а к полноценной работе приступил 30 марта. Холдинг «Аэропорты Регионов» (в его состав входит нижегородский аэропорт) инвестировал в сооружение нового аэровокзального комплекса 4,6 млрд рублей.

Однако за девять месяцев 2016 года аэропорт обслужил меньше половины от показателя потенциальной загрузки — всего лишь около 600 тысяч человек. Это на 21% меньше аналогичного периода 2015 года.

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