В Перми определились с главными дорожными стройками года

Такое распоряжение дал глава Перми Дмитрий Самойлов. Наибольшее внимание на этот раз городские власти постараются уделить пешеходным дорожкам, на ремонт тротуаров выделяется рекордная сумма в 100 миллионов рублей. Список самый проблемных объектов сейчас уточняется районными администрациями. Самой большой стройкой 2017 года в Перми должна стать развязка улицы героев Хасана и Транссибирской железнодорожной магистрали. Планируется, что работы здесь начнутся уже в конце марта.



Значительные изменения ждут пассажиров общественного транспорта — летом начнется полномасштабная замена трамвайных путей на Северной дамбе. Для автобусов появятся разворотные кольца в Заостровке, Левшино и Ераничах. В дополнение ко всему из федерального бюджета в городскую казну дополнительно должно поступить еще полмиллиарда рублей. Эти деньги пойдут на ремонт и обновление крупных транспортных артерий города.



Анатолий Дашкевич, заместитель главы администрации г. Перми: «Если подрядная организация с заказчиком заключает договор, условно говоря, крайний срок маем, то есть понимание и у них, и у заказчика, как это делать, когда это делать, из каких материалов. Можно рассчитать свои силы и все остальное — это очень важно! Поэтому на аукционные процедуры мы очень внимательно смотрим, чтобы провести их как можно раньше».