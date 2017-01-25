Власти разъяснили норму об обязательной регистрации мобильных телефонов

«Необходимо отметить, что в целях упрощения процесса регистрации планируется проведение процедуры без физического участия абонентов. Кроме того, создание единой базы IMEI-кодов не требует привлечения финансовых средств из государственного бюджета», ― сообщила пресс=служба МИК.

В целом, как пояснили в министерстве, данная мера позволит сократить ввоз контрафактных устройств и эффективно бороться с кражей сотовых телефонов.

Напомним, что ранее появилась информация о том, что незарегистрированные телефоны начнут блокировать. В МИК рассказали, что норму уже решено вводить, и сейчас рабочая группа, состоящая из представителей министерства информации и коммуникаций, министерства внутренних дел, комитета национальной безопасности, а также операторов сотовой связи и «Государственной технической службы» разрабатывают правила проведения процедуры регистрации.

Мажилисмен Перуашев в свою очередь добавил, что данная мера — нормальная практика во всем мире для борьбы с экстремизмом и терроризмом.

Блокировка начнется с 1 июля.