Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
На Урале сироту заселили в дом, сделанный из шпал
Женщины не знают, в каком возрасте пора следить за сердцем
Миллиардер из ЕС, заявивший, что Путин должен управлять Европой
Вокруг приемной дочки Анджелины Джоли назревает скандал
Анджелина Джоли стала музой и лицом нового парфюма Guerlain
Продолжение «Секретных материалов» от ЦРУ Спецслужбы США выложили в Интернет тысячи ранее засекреченных файлов
У Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина родилась дочь
Поклонники обсуждают фото подросшей дочки Харламова и Асмус
Стрельба на МКАД: жена экс-партнера Чубайса получила две пули
Известного актера застрелили во время съемок
"Будто балкон упал на голову": Меладзе о беременности Грановской
В Киеве о том, чем США хотят заменить Порошенко
Кира Пластинина сыграла роскошную свадьбу в Мексике (фото)
Анджелина Джоли стала музой и лицом нового парфюма Guerlain
СМИ: стал известен последний тайный шаг Обамы на посту президента
«Крушение ЕС»: Польша о переговорах во Франции
Тест трех супервнедорожников: 35 миллионов рублей в одном видео
Суд в США: автопилот не виноват в аварии
Фоторепортажи
10«Бегущий огонь»
22«Облик перемен»
6В Италии спасли трех щенков из накрытого лавиной отеля
14События недели в фотографиях
15:00 (мск), источник: Nur.kz

Власти разъяснили норму об обязательной регистрации мобильных телефонов

Министерство информации и коммуникаций разъяснило норму о регистрации мобильных телефонов в системе IMEI-кодов, сообщает NewTimes.

Источник: Nur.kz

«Необходимо отметить, что в целях упрощения процесса регистрации планируется проведение процедуры без физического участия абонентов. Кроме того, создание единой базы IMEI-кодов не требует привлечения финансовых средств из государственного бюджета», ― сообщила пресс=служба МИК.

В целом, как пояснили в министерстве, данная мера позволит сократить ввоз контрафактных устройств и эффективно бороться с кражей сотовых телефонов.

Напомним, что ранее появилась информация о том, что незарегистрированные телефоны начнут блокировать. В МИК рассказали, что норму уже решено вводить, и сейчас рабочая группа, состоящая из представителей министерства информации и коммуникаций, министерства внутренних дел, комитета национальной безопасности, а также операторов сотовой связи и «Государственной технической службы» разрабатывают правила проведения процедуры регистрации.

Мажилисмен Перуашев в свою очередь добавил, что данная мера — нормальная практика во всем мире для борьбы с экстремизмом и терроризмом.

Блокировка начнется с 1 июля.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Быстро восстановившая фигуру Аша Матай вернулась к светской жизни (фото)
Суд ЕС подтвердил заморозку активов «Алмаз-Антей»
В Китае назвали домыслами размещение ракет на границе с Россией
Госдума приняла во II чтении проект о декриминализации побоев
Греф прокомментировал иск американской компании против Сбербанка
Песков прокомментировал прослушку ФБР российского посла
Число погибших в итальянском отеле выросло до 24 человек
Запрет на продажу спиртосодержащей продукции продлен на 60 дней
Спорт
МЮ и «Челси» готовы выложить €200 млн за футболиста «Реала» В текущем сезоне Бейл провел за «Реал» 16 матчей во всех турнирах, в которых забил семь мячей и отдал четыре голевые передачи
Авто
Первый кроссовер УАЗ: он может стать таким В Роспатенте зарегистрирован промышленный образец «автомобиля повышенной проходимости», который, как предполагает «Авто Mail.Ru», является одним из вариантов кроссовера УАЗ
Hi-Tech
В космосе создали первый искусственный атом Специалисты успешно запустили в космос эксперимент MAIUS 1. В условиях невесомости был получен конденсат Бозе-Эйнштейна
Кино
От Пугачевой до Собчак: все звезды на премьере «Притяжения» В Москве прошла премьера самого громкого и амбициозного российского фильма 2017 года, которую посетили звезды российского кино и шоу-бизнеса
Недвижимость
Самые эффектные цвета для дизайна квартир
Держать крупных собак в квартирах предложили запретить
Эксперты назвали самые дешевые для переезда города мира
Молодым семьям Петербурга дадут деньги на жилье
Леди
Как выглядели первые леди США до Мелании Трамп (фото) Кто жил в Белом доме до модели из Словении?
Дети
В Казани учительницу наказали из-за SMS маме ученицы Женщина обвинила педагога в разглашении персональных данных.
Все о ремонте
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
5 актуальных трендов в оформлении прихожих
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь