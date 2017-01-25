Молодым семьям выделят 160 млн на жилье
Поддержку получат 275 семей.
Поддержку получат 275 семей.
Молодые семьи Челябинской области получат дополнительную поддержку.
Для них направят субсидии на приобретение жилья, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на
Деньги перечислят из федерального, областного и муниципальных бюджетов.
«Федеральная поддержка Челябинской области — это результат качественной и системной работы федеральных и региональных властей. Сегодня важно добиться эффективного и справедливого распределения средств и своевременного доведения их до получателей», — отметил губернатор.
Общая сумма составит более 160 млн рублей. На помощь смогут рассчитывать 275 семей. При этом семьям с детьми оплатят не менее 35% расчетной стоимости жилья, а семьям без детей — не менее 30%.