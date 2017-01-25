Молодым семьям выделят 160 млн на жилье

Молодые семьи Челябинской области получат дополнительную поддержку.

Для них направят субсидии на приобретение жилья, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

Деньги перечислят из федерального, областного и муниципальных бюджетов.

«Федеральная поддержка Челябинской области — это результат качественной и системной работы федеральных и региональных властей. Сегодня важно добиться эффективного и справедливого распределения средств и своевременного доведения их до получателей», — отметил губернатор.

Общая сумма составит более 160 млн рублей. На помощь смогут рассчитывать 275 семей. При этом семьям с детьми оплатят не менее 35% расчетной стоимости жилья, а семьям без детей — не менее 30%.