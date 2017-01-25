Омские депутаты искали виновных в завышенных тарифах за ОДН
Депутат Заксобрания Валерий Кокорин заявил, что цифры в квитанциях не соответствуют реальным расходам.
Депутат Заксобрания Валерий Кокорин заявил, что цифры в квитанциях не соответствуют реальным расходам.
Сегодня, 25 января на пленарном заседании Горсовета Омска депутаты сильно возросшие тарифы на ОДН, указанные в квитанциях горожан.
Так, депутат Заксобрания Омской области Валерий Кокорин призвал к здравому расчету тарифов.
Валерий Кокорин, депутат Заксобрания Омской области:
— Нам обязательно нужно ответить горожанам — они все взволнованы предъявлением квитанций новых по ОДН, в которых неправомерно, как мы считаем, возросли эти платежи. Люди счетчики устанавливали, мы их к этому призывали, а теперь им ОДН насчитали по нормативам — хотя нормативы были утверждены для другой ситуации. Их взяли и применили к площади лестничных клеток, чердака, подвала — видимо, там расчет должен быть другой, и неприменим этот норматив? Мы обратились в РЭК, чтобы эти нормативы пересматривали. В минстрое создана рабочая группа, которая сейчас изучает вопрос. Депутаты Горсовета тоже могут выразить свое мнение, что эта новая система предъявления ОДН через управляющие компании не отражает действительных затрат людей, и ее нужно срочно менять, дать людям совет, как в этой ситуации поступать. Здраво — если по счетчикам сумма за ОДН значительно меньше, надо по ним и платить, а не по нормативам, которые неприменимы к данной ситуации. Люди взволнованы.
В свою очередь, глава фракции «Единая Россия» в Горсовете Омска Николай Чираков заявил, что надо информировать людей обо всех изменениях тарифа на ОДН.
Николай Чираков, глава фракции «Единая Россия» в Горсовете Омска:
— В подъездах и на крышах домов нет условий для расхода — душевых же там нет! На уровне федерации об этом говорилось, Голубев сказал, что людям нужно довести до сведения: по ОДН вопрос будет решаться. Нужно поручить нашим службам связаться с РЭК и на сайте Горсовета широко дать информацию, что будет с ОДН, когда будут приняты решения. А председатель
Тогда как спикер Горсовета Галина Горст пообещала рассмотреть вопрос на профильном комитете, обратиться в РЭК и органы власти, выработать разъяснительные и правовые методы для жителей.