Омские депутаты искали виновных в завышенных тарифах за ОДН

Сегодня, 25 января на пленарном заседании Горсовета Омска депутаты сильно возросшие тарифы на ОДН, указанные в квитанциях горожан.

Так, депутат Заксобрания Омской области Валерий Кокорин призвал к здравому расчету тарифов.

Валерий Кокорин, депутат Заксобрания Омской области:

— Нам обязательно нужно ответить горожанам — они все взволнованы предъявлением квитанций новых по ОДН, в которых неправомерно, как мы считаем, возросли эти платежи. Люди счетчики устанавливали, мы их к этому призывали, а теперь им ОДН насчитали по нормативам — хотя нормативы были утверждены для другой ситуации. Их взяли и применили к площади лестничных клеток, чердака, подвала — видимо, там расчет должен быть другой, и неприменим этот норматив? Мы обратились в РЭК, чтобы эти нормативы пересматривали. В минстрое создана рабочая группа, которая сейчас изучает вопрос. Депутаты Горсовета тоже могут выразить свое мнение, что эта новая система предъявления ОДН через управляющие компании не отражает действительных затрат людей, и ее нужно срочно менять, дать людям совет, как в этой ситуации поступать. Здраво — если по счетчикам сумма за ОДН значительно меньше, надо по ним и платить, а не по нормативам, которые неприменимы к данной ситуации. Люди взволнованы.

В свою очередь, глава фракции «Единая Россия» в Горсовете Омска Николай Чираков заявил, что надо информировать людей обо всех изменениях тарифа на ОДН.