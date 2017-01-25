Екатеринбуржцы получат квитанции за ЖКУ с расчетами по-новому

В самом конце 2016 года законодатели внесли в основные профильные нормативные документы сферы ЖКХ изменения, которые серьезно повлияют на правила расчетов и суммы в квитанциях.

Как рассказали «Уралинформбюро» в пресс-службе «Единого Расчетного Центра», общедомовое потребление вышло из списка коммунальных услуг. Теперь оно относится к содержанию жилого помещения.

Важный аспект — начисления проводятся не по показаниям общедомового прибора учета, как раньше, а строго исходя из нормативов потребления. Субъектам страны предстоит до 1 июня определить новые нормативы потребления ресурсов в целях содержания общего имущества. Пока же для расчетов применяются нормативы, действующие на ноябрь 2016 года.

Среди нормативов, действующих на ноябрь 2016 года в Свердловской области, нет норматива на водоотведение. Пока он не утвержден, начислений за водоотведение в целях содержания мест общего пользования в квитанциях не появится.

В январских квитанциях ЕРЦ общедомовые услуги будут отображены еще в составе коммунальных услуг. Дело в том, что действовавший до конца 2016 года порядок предусматривал начисления за ОДН по показаниям общедомовых приборов учета. Начисления проводились в текущем месяце за предыдущий, поэтому в январской квитанции отражены начисления за декабрь (то есть еще по старым правилам).

Новый порядок расчетов по нормативу предусматривает выставление счетов в текущем месяце за текущий месяц. Изменения в квитанциях мы увидим в феврале: единоразово будут указаны начисления по общедомовому потреблению и за январь, и за февраль. Далее расчеты будут проводиться из месяца в месяц по нормативам потребления.

Также целый ряд изменений касается ситуаций при отсутствии и наличии приборов учета. Так, например, при временном отсутствии в жилом помещении перерасчет будет проводиться только в случае, когда приборы учета коммунальных ресурсов не установлены из-за отсутствия технической возможности. Если же техническая возможность есть, перерасчеты проводиться не будут.

Теперь для проведения перерасчета потребуется предоставить не только подтверждающие документы, но и акт обследования помещения, свидетельствующий об отсутствии технической возможности установки индивидуального прибора учета. Исключение составляют случаи, когда отсутствие всех проживающих в жилом помещении связано с действиями непреодолимой силы (различные форс-мажоры, стихийные и техногенные бедствия).

Законодатели уточнили порядок, по которому управляющие организации могут устанавливать факт временного проживания жильцов и даты начала их проживания. Прописан порядок составления соответствующего акта, а также содержание заявления самого собственника.

Когда в жилом помещении никто не проживает (или отсутствует информация о постоянно и временно проживающих), начисления за коммунальные услуги все равно будут проводиться. Если раньше собственники таких квартир (без приборов учета) получали счета только за общедомовые услуги и содержание жилья, теперь придется заплатить и за коммунальные услуги. Суммы будут рассчитываться исходя из количества собственников помещения по нормативам потребления.

Если приборы учета установлены и их показания передаются, начисления, как прежде, будут проводиться по данным от собственника.

Обновлены правила проведения начислений исходя из среднемесячных объемов потребления, когда потребитель не передает вовремя показания приборов учета. Если раньше расчет «по среднему» проводился в течение 6 месяцев, сейчас этот срок сокращен до 3 месяцев. Если собственник так и не передает показания приборов учета, в дальнейшем начисления проводятся по нормативам потребления. Также по нормативу расчет проводится, если не передаются показания прибора учета, который действует менее 3 месяцев.

Изменились правила, регулирующие порядок проверки приборов учета их показаний. Раньше управляющая компания могла проверять приборы учета и достоверность показаний не чаще одного раза в полгода, теперь проверка может осуществляться не чаще одного раза в 3 месяца (и не чаще одного раза в месяц, если счетчики находятся вне жилого помещения).

Также у управляющих организаций появилось право устанавливать индикаторы антимагнитных пломб и другие устройства, позволяющие фиксировать факт незаконного вмешательства в работу прибора учета. Сделать это компания может при вводе счетчика в эксплуатацию или при его проверке.

Законодатели расширили возможности информирования потребителей о задолженности. Теперь о долге за квартиру управляющие компании смогут предупреждать по смс, с помощью телефонных автоответчиков, по электронной почте или через Личные кабинеты на сайтах и в ГИС ЖКХ.